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Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ
Президент призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ. Фото: АрміяInform

29 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Сил логістики Збройних сил України Олега Гуляка. Замість нього було призначено бригадного генерала Володимира Карпенка.

Відповідні укази №137/2024 та №138/2024 розміщені на сайті глави держави.

"Звільнити Гуляка Олега Вікторовича з посади командувача Сил логістики Збройних сил України. (...) Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних сил України", - йдеться в текстах указів.

Зазначимо, що Олег Гуляк обіймав посаду командувача Сил логістики ЗСУ з 30 серпня 2021 року. До цього він очолював Військову академію в Одесі. Олег Гуляк – учасник російсько-української війни. Зокрема, у 2017-2018 роках виконував обов’язки заступника командувача силами антитерористичної операції (АТО).

Відомо, що у 2021 році Карпенко обіймав посаду командувача логістики Командування Сухопутних військ ЗСУ. Також він нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та ІІІ ступеня за особисту мужність і самовіддані дії.

Кадрові перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України і призначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського. 

Також новим керівником Генерального штабу Збройних Сил України призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича. Він замінив на цій посаді Сергія Шептала.

Крім того, Зеленський  звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ та призначив на цю посаду Юрія Содолю.

Також президент призначив Ігоря Скибюка командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ після того, як звільнив з цієї посади Максима Миргородського, а Ігоря Плахуту - командувачем  Сил територіальної оборони ЗСУ.

Також 11 лютого президент України Володимир Зеленський призначив командувачем сухопутних військ Олександра Павлюка.

Як пише "УП", 23 лютого в ефірі FoxNews Зеленський відповідаючи на запитання, чому звільнили головнокомандувача Валерія Залужного, сказав, що такі зміни викликані необхідним перезавантаженням, перебудовою та зміною менеджменту військового командування. 

Автор:
Тетяна Гойденко