Зеленский встретился с еврейским духовенством накануне Рош ха-Шана (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский в четверг провел встречу с представителями еврейского духовенства и военнослужащими еврейской национальности, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что он поблагодарил за поддержку, которую оказывают еврейские общины во время полномасштабного российского вторжения, и поздравил участников встречи с грядущим праздником Рош ха-Шана.

"Мы прошли этот путь, этот очень сложный год. В новом году я желаю всем вам, семьям, близким, людям, которым вы помогаете, здоровья и мира. Мир может быть только благодаря победе Украины. Спасибо, что вы своей работой, молитвами, своей деятельностью приближаете этот мир вместе со всем народом Украины, с военными и гражданскими", – сказал президент.

Глава государства выразил благодарность представителям еврейских общин, рассказывающим людям в мире правду о последствиях российской агрессии в Украине. В свою очередь вице-президент Федерации еврейских общин Украины раввин Рафаэль Рутман протрубил в ритуальный рог шофар накануне Рош ха-Шана.

На встрече выступили главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий, главный раввин Харькова Моше Москович, председатель совета Федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер, главный раввин Умани Яков Джан, главный раввин еврейской религиозной общины центральной синагоги Киева Моше Асман, главный раввин Хмельницкого Йосеф Тейтельбаум, главный раввин Львова Мордехай Болд, а также капеллан Федерации еврейских общин Украины Яков Синяков.

Они проинформировали о работе еврейских общин в Украине во время полномасштабного российского вторжения, в частности о предоставлении гуманитарной и благотворительной помощи пострадавшим украинцам. Кроме того, отмечалось участие еврейских организаций в восстановлении Украины.

Представители еврейского духовенства поблагодарили главу государства за встречу накануне Рош ха-Шана и передали ему символическую менору. Кроме того, президент вручил украинским военнослужащим из еврейской общины ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степеней.