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Зеленский встретился с президентом Европейского совета: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем во время визита в Японию для участия в саммите стран G7.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский и Мишель уделили особое внимание экспортным ограничениям, наложенным на украинскую аграрную продукцию некоторыми странами Евросоюза. Президент Украины отметил недопустимость их продления после 5 июня.
Також темою зустрічі стала європейська інтеграція України та початок переговорів щодо вступу в ЄС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Президенти Зеленський і Мішель обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію підтримки цієї мирної ініціативи України з боку міжнародного співтовариства.
Кроме того, во время саммита G7 Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Переговоры в Хиросиме стали первым разговором главы правительства Индии и президента Украины с начала полномасштабного вторжения России.
“Высказали нашу четкую поддержку диалога и дипломатии для поиска пути вперед. Мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины”, – написал Нарендра Моде после встречи.
Владимир Зеленский добавил. что во время встречи рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях. Обстоятельно проинформировал Нарендру Моде об инициативе украинской формулы мира и пригласил Индию присоединиться к ее реализации.