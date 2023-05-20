Зеленский встретился с президентом Европейского совета: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем во время визита в Японию для участия в саммите стран G7.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский и Мишель уделили особое внимание экспортным ограничениям, наложенным на украинскую аграрную продукцию некоторыми странами Евросоюза. Президент Украины отметил недопустимость их продления после 5 июня.

Також темою зустрічі стала європейська інтеграція України та початок переговорів щодо вступу в ЄС.

Президенти Зеленський і Мішель обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію підтримки цієї мирної ініціативи України з боку міжнародного співтовариства.

Кроме того, во время саммита G7 Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Переговоры в Хиросиме стали первым разговором главы правительства Индии и президента Украины с начала полномасштабного вторжения России.

“Высказали нашу четкую поддержку диалога и дипломатии для поиска пути вперед. Мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины”, – написал Нарендра Моде после встречи.

Владимир Зеленский добавил. что во время встречи рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях. Обстоятельно проинформировал Нарендру Моде об инициативе украинской формулы мира и пригласил Индию присоединиться к ее реализации.