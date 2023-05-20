Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради: про що говорили

﻿Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час візиту до Японії для участі в саміті країн G7.

Про це повідомля пресслужба Офісу президента.

Зеленський та Мішель приділили особливу увагу експортним обмеженням, які накладені на українську аграрну продукцію деякими країнами Євросоюзу. Президент України наголосив на неприпустимості їхнього продовження після 5 червня.

Також темою зустрічі стала європейська інтеграція України та початок переговорів щодо вступу в ЄС.

Президенти Зеленський і Мішель обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію підтримки цієї мирної ініціативи України з боку міжнародного співтовариства.

Окрім цього, під час саміту G7 Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Перемовини в Хіросімі стали першою розмовою голови уряду Індії і президента України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

“Висловили нашу чітку підтримку діалогу та дипломатії для пошуку шляху вперед. Ми продовжуватимемо надавати гуманітарну допомогу народу України”, - написав Нарендра Моді після зустрічі.

Володимир Зеленський додав. що під час зустрічі розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях. Докладно проінформував Нарендру Моді про ініціативу української формули миру та запросив Індію приєднатися до її реалізації.