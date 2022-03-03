Жителей Донбасса направляют в качестве "пушечного мяса" на штурм Киева и Одессы – Залужный

Российское военное руководство провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов Украины.

Об этом сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

"Большинство из мобилизованных людей имеют российские паспорта. Сейчас часть наших земляков перекидывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса", — отметил Залужный.

Он уточнил, что это "военное преступление и вопиющее нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны".

"Это также очередное доказательство полного подчинения 1 и 2 АК 8-й армии ВС РФ", — подытожил Залужный.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.