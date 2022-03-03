Жителів Донбасу спрямовують як "гарматне м'ясо" на штурм Києва та Одеси – Залужний

Російське військове керівництво провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і формує підрозділи у складі 1-го і 2-го армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.

Про це повідомив головком ЗСУ Валерій Залужний.

"Більшість із цих (мобілізованих — ІФ) людей мають російські паспорти. Наразі частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край і тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли до Бєлгорода для штурму Києва в першому ешелоні в ролі "гарматного м'яса", — зазначив Залужний.

Він уточнив, що це "воєнний злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни". "Це також черговий доказ повного підпорядкування 1-го і 2-го АК 8-й армії ЗС РФ", — підсумував Залужний.

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