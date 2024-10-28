Апелляционный суд поддержал застройщика и отменил историко-архитектурный план Львова, городские власти против

Шестой апелляционный суд Киева отменил историко-архитектурный опорный план (ИАОП) Львова. Городские власти готовят кассацию, чтобы сохранить историческое наследие города.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый.

"Чуда не произошло. Шестой апелляционный суд Киева отменил историко-архитектурный опорный план города Львова. Заседание состоялось в закрытом письменном производстве", — говорится в его сообщении на Facebook.

Он отметил, что ни у Министерства культуры, ни у Львовского городского совета не было возможности публично защитить свою позицию.

По словам мэра, городские власти готовят кассацию и не собираются отступать.

"Правда за нами. Наша обязанность — сохранить историческое наследие Львова для будущих поколений львовян, а не застройщиков!" – подчеркнул городской голова.

Также Садовый заявил, что сложившаяся ситуация стала еще одним доказательством того, что Украина нуждается в качественной судебной реформе, а все решения, касающиеся общин, должны приниматься и обсуждаться в публичном процессе.

"Я прошу всех журналистов, блогеров, общественных активистов обратить внимание на эту ситуацию. К сожалению, сегодня публичность является нашей единственной защитой и надеждой на справедливость", — резюмировал мэр Львова.

Что известно об историко-архитектурном опорном плане Львова

Историко-архитектурный опорный план – это базовый документ градостроительной документации для проработки генерального и детального планов. Он содержит информацию об отдельных сооружениях и других объектах культурного и архитектурного наследия. На нем отмечены памятники архитектуры, историческая застройка, значительные исторические градостроительные объекты, памятники истории, элементы ландшафта и т.д. Вместе с историко-градостроительным планом является основным документом Генерального плана города, регулирующего городскую застройку.

Историко-архитектурный опорный план Львова был утвержден Министерством культуры в январе 2024 года.

Как пишет zaxid.net, согласно новому документу, Львов поделили на зоны, которые сформированы из ансамбля исторического центра, зоны ЮНЕСКО, промышленных районов, археологических территорий и т.д.

Для каждой зоны были прописаны четкие ограничения относительно высоты застройки, расстояний от памятников архитектуры, условий для их перестройки и реконструкции. К примеру, на территории центра Львова новая застройка не должна превышать 14 м. Просмотреть ограничения по каждому району отдельно можно по ссылке.

Следует отметить, что ИАОП регулирует новое строительство в пределах исторического ареала, а также отдаленных районов города, в которых расположена ценная архитектура. В частности, ИАОП города ограничивает высоту нового строительства, а также перестройку памятников архитектуры, что не нравилось некоторым застройщикам.

Кто отменил ИАОП Львова

Zaxid.net пишет, что именно из-за этих ограничений львовский застройщик "Нью-Трейдинг Львов", планирующий строительство 25-этажки вблизи центра города, в июле отменил приказ об утверждении ИАОП в Киевском окружном административном суде, однако документ оставался в силе, пока это дело рассматривала апелляция.

23 октября коллегия судей Шестого апелляционного админсуда Киева под председательством судьи Евгения Мезенцева, а также судей-участников Оксаны Эпель и Виталия Файдюка приняла Постановление, которое оставляет Львов без историко-архитектурного опорного плана. Также этим постановлением апелляционный суд Киева оставил жалобы Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины и Львовского горсовета без удовлетворения, а решение Киевского окружного административного суда от 15 июля 2024 — без изменений.

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