После шести лет судов во Львове демонтируют незаконную многоэтажку

Шестиэтажный незаконный дом во Львове по ул. Варшавской, 22 демонтируют. Городские власти обжаловали незаконное строительство в суде на протяжении шести лет.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Отмечается, что Верховный Суд оставил в силе решение апелляционного суда, обязывающего общественную организацию "Наш идеальный город" демонтировать здание. Также организация должна компенсировать затраты на демонтаж.

Во Львовском городском совете напоминают, что строительные работы на Варшавском, 22 начали еще в 2018 году без разрешений. Несмотря на штрафы и предписания городской инспекции государственного архитектурно-строительного контроля, застройщик не прекратил работ. В конце концов дело передали в суд.

И суд обязал демонтировать сооружение. Теперь выполнение решения по исполнительной службе.

История незаконной застройки

В 2014 году Львовский городской совет передал ОО "Наш идеальный город" в аренду земельный участок площадью 0,0306 га, на котором находился старый одноэтажный дом, пишет zaxid.net. ОО получило землю для обслуживания нежилого здания без права нового строительства. Застройщик самовольно начал строить шестиэтажный жилой дом, не получив от горсовета градостроительные условия и ограничения. За это городская ГАСК оштрафовала ОО "Наш идеальный город" на 652 тыс. грн и обязала снести самовольный этаж.

Уже через полгода застройщик построил четыре из шести запланированных этажей. Тогда ГАСК снова оштрафовала ОО на 92 тыс. грн и обязала незаконные этажи снести. Кроме этого, инспекция подала на застройщика в суд и 29 марта 2019 Львовский окружной административный суд иск инспекции удовлетворил и обязал снести самострой. Это решение ОО "Наш идеальный город" частично обжаловало в апелляционном суде, ведь квартиры в незаконном доме успели продать, а покупатели оформили право собственности.

В 2020 году ГАСИ подала и выиграла кассацию, по которой дело направили на повторное рассмотрение. В 2022 году Восьмой апелляционный административный суд подтвердил решение окружного суда о демонтаже дома, а 1 октября 2024 апелляционное постановление подтвердил и Верховный Суд. Эта постановление окончательная и обжаловать ее нельзя. Также ОО "Наш идеальный город" должен компенсировать затраты на демонтаж.

По данным сайтов по продаже недвижимости, строительство ЖК "Варшава Хоум" на ул. Варшавской, 22 полностью завершено, однако официально заморожено. В доме обустроили 16 квартир, каждую из которых застройщик хотел продать почти по 20 тыс. грн за м2. По этому адресу зарегистрирован обслуживающий кооператив "Варшава Хоум", учредителями которого является житель Борисполя Александр Буряк, львовяне Дмитрий Возничка и Мирон Кульчицкий.

ООО "Наш идеальный город" управляет Роман Костевка, также руководитель обслуживающих кооперативов "Вилла Варшава" (ул. Варшавская, 54) и "Престиж Умань" (ул. Уманская,4).Оба ЖК, по информации львовской мэрии, строят без разрешительных документов, в частности, градостроительных условий и ограничений.