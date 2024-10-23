Після 6 років судів у Львові демонтують незаконну багатоповерхівку

Шестиповерховний незаконний будинок у Львові на вул. Варшавській, 22 демонтують. Міська влада оскаржувала незаконне будівництво в суді впродовж шести років.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Зазначається, що Верховний Суд залишив у силі рішення апеляційного суду, яке зобов'язує громадську організацію "Наше ідеальне місто" демонтувати будівлю. Також організація має компенсувати витрати за демонтаж.

У Львівській міській раді нагадують, що будівельні роботи на Варшавській, 22 розпочали ще у 2018 році без жодних дозволів. Незважаючи на штрафи та приписи від міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, забудовник не припинив робіт. Зрештою, справу передали до суду.

І суд таки зобов'язав демонтувати споруду. Тепер виконання рішення за виконавчою службою.

Історія незаконної забудівлі

У 2014 році Львівська міська рада передала ГО "Наше ідеальне місто" в оренду земельну ділянку площею 0,0306 га, на якій був розташований старий одноповерховий будинок, пише zaxid.net. ГО отримала землю для обслуговування нежитлової будівлі без права нового будівництва. Натомість забудовник самовільно почав будувати шестиповерховий житловий будинок, не отримавши від міськради містобудівні умови та обмеження. За це міська ДАБК оштрафувала ГО "Наше ідеальне місто" на 652 тис. грн і зобов’язала знести самовільний поверх.

Уже за пів року забудовник збудував чотири із шести запланованих поверхів. Тоді ДАБК знову оштрафувала ГО на 92 тис. грн та зобов’язала незаконні поверхи знести. Крім цього, інспекція подала на забудовника до суду й 29 березня 2019 року Львівський окружний адміністративний суд позов інспекції задовольнив та зобов’язав знести самобуд. Це рішення ГО "Наше ідеальне місто" частково оскаржило в апеляційному суді, адже квартири в незаконному будинку встигли продати, а покупці оформили право власності.

У 2020 році ДАБІ подала та виграла касацію, за якою справу направили на повторний розгляд. У 2022 році Восьмий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення окружного суду про демонтаж будинку, а 1 жовтня 2024 року апеляційну постанову підтвердив і Верховний Суд. Ця постанова остаточна і оскаржити її не можна. Також ГО "Наше ідеальне місто" має компенсувати витрати за демонтаж.

За даними сайтів із продажу нерухомості, будівництво ЖК "Варшава Хоум" на вул. Варшавській, 22 повністю завершене, однак офіційно заморожене. У будинку облаштували 16 квартир, кожну з яких забудовник хотів продати майже по 20 тис. грн за м2. За цією адресою зареєстрований обслуговуючий кооператив "Варшава Хоум", засновниками якого є мешканець Борисполя Олександр Буряк, львів’яни Дмитро Вознічка та Мирон Кульчицький.

ГО "Наше ідеальне місто" керує Роман Костевка, який також є керівником обслуговуючих кооперативів "Вілла Варшава" (вул. Варшавська, 54) та "Престиж Умань" (вул. Уманська,4). Засновниками цих кооперативів також є Буряк, Вознічка та Кульчицький. Обидва ЖК, за інформацією львівської мерії, будують без дозвільних документів, зокрема, містобудівних умов та обмежень.