Апеляційний суд підтримав забудовника і скасував історико-архітектурний план Львова, місцева влада проти

Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план (ІАОП) Львова. Міська влада готує касацію, щоб зберегти історичну спадщину міста.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий.

"Чуда не сталося. Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план міста Львова. Засідання відбулося у закритому письмовому провадженні", - йдеться в його дописі на Facebook.

Він зауважив, що ні Міністерство культури, ні Львівська міська рада не мали можливості публічно захистити свою позицію.

За словами мера, міська влада готує касацію і не збирається відступати.

"Правда за нами. Наш обов’язок — зберегти історичну спадщину Львова для майбутніх поколінь львівʼян, а не забудовників!" – наголосив міський голова.

Також, за словами Садового, ситуація, яка склалася, стала ще одним доказом того, що Україна потребує якісної судової реформи, а усі рішення, які стосуються громад, мають прийматися та обговорюватися у публічному процесі.

"Я прошу всіх журналістів, блогерів, громадських активістів звернути увагу на цю ситуацію. На жаль, сьогодні публічність є нашим єдиним захистом і надією на справедливість", - резюмував мер Львова.

Що відомо про історико-архітектурний опорний план Львова

Історико-архітектурний опорний план – це базовий документ містобудівної документації для опрацювання генерального та детального планів. Він містить інформацію про окремі споруди та інші об’єкти культурної та архітектурної спадщини. На ньому позначено пам’ятки архітектури, історичну забудову, значні історичні містобудівні об’єкти, пам’ятки історії, елементи ландшафту тощо. Разом з історико-містобудівним планом є основним документом Генерального плану міста, що регулює міську забудову.

Історико-архітектурний опорний план Львова був затверджений Міністерством культури в січні 2024 року.

Як пише zaxid.net, згідно з новим документом Львів поділили на зони, що сформовані з ансамблю історичного центру, зони ЮНЕСКО, промислових районів, археологічних територій тощо.

Для кожної зони були прописані чіткі обмеження щодо висоти забудови, відстаней від памʼяток архітектури, умов до їх перебудови та реконструкції. До прикладу, на території середмістя Львова нова забудова не має перевищувати 14 м. Переглянути обмеження по кожному району окремо можна за посиланням.

Слід зазначити, що ІАОП регулює нове будівництво в межах історичного ареалу, а також більш віддалених районів міста, в яких розташована цінна архітектура. Зокрема, ІАОП міста обмежує висоту нового будівництва, а також перебудову памʼяток архітектури, що не подобалось деяким забудовникам.

Хто скасував ІАОП Львова

Zaxid.net пише, що саме через ці обмеження львівський забудовник "Нью-Трейдінг Львів", який планує будівництво 25-поверхівки поблизу центру міста, у липні скасував наказ про затвердження ІАОП в Київському окружному адміністративному суді, однак документ залишався чинним, доки цю справу розглядала апеляція.

23 жовтня колегія суддів Шостого апеляційного адмінсуду Києва під головуванням судді Євгена Мєзєнцева, а також суддів-учасників Оксани Епель і Віталія Файдюка прийняла постанову, яка залишає Львів без історико-архітектурного опорного плану. Також цією постановою апеляційний суд Києва залишив скарги Міністерства культури та стратегічних комунікацій України і Львівської міськради без задоволення, а рішення Київського окружного адміністративного суду від 15 липня 2024 року – без змін.

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