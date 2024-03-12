Бесплатная оценка имущества: как воспользоваться сервисом

Только 20% операций по оценке имущества украинцы генерируют бесплатно – через сервис ФГИ.

Уже третий год в Фонде госимущества работает сервис автоматической оценки объектов недвижимости. Ежемесячно с его помощью в Украине формируют около 120 тыс. справок оценки объектов недвижимости, однако это всего 20% всех операций. Остальные 80% справок сформированы не владельцами недвижимости, а нотариусами или оценщиками. Таким образом, заказчики оплачивают работу, которую они могли бы проделать самостоятельно и бесплатно, заявил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Большинство документов владельцы генерируют для справки. Чаще всего пользователи оценивали жилую недвижимость (55% запросов), 35% касались земельных участков, 10% - нежилой недвижимости. В то же время электронные справки от ФГИ о стоимости земли для сделок по купле-продаже использовали активнее, чем справки о стоимости объектов недвижимости – владельцы чаще заказывали услуги оценщиков.

В 2023-м ФГИ предоставил услуги для с 1,4 млн справок, подчеркнул Коваль в колонке для ЭП. Активнее всего оценивали имущество в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областях.

Как бесплатно получить справку оценки имущества

Электронную справку от ФГИ можно получить бесплатно в своем кабинете сервиса. В него необходимо войти с помощью цифрового ключа. В кабинете следует:

выбрать ячейку «Новая справка» и внести данные об объекте оценки - среди них название, вид, тип (выбрать из предложенных), площадь, год ввода в эксплуатацию, этажность;

список данных зависит от вида имущества, необходимо указать полный адрес и дополнительную информацию, если для оценки требуется только часть объекта;

чтобы получить документ с автоматически рассчитанной стоимостью, нажмите «Печать».

Справки, сгенерированные пользователем, хранятся в его кабинете. Каждая имеет автоматически усвоенный уникальный регистрационный номер. Справкой можно воспользоваться в течение 30 дней со дня создания.

Как работает сервис оценки ФГИ

За время работы сервиса у пользователей возникали вопросы его работе. К примеру, по каким критериям автоматически формируется стоимость объекта? Обязательно ли пользоваться полученной справкой, если не согласны с ее результатом? Как влияет война на функционирование сервиса и развивается ли он?

Как пояснил Виталий Коваль, чтобы определить стоимость, источниками информации установили Налоговый кодекс и «Порядок работы единой базы данных отчетов об оценке». В частности, сервис учитывает открытые источники данных, а также сведения о ценах, указанных в договорах купли-продажи объектов недвижимости и внесенных нотариусами в единую базу.

После начала войны на рынке недвижимости заметно снизилась активность. Соответственно, массив данных, на базе которых сервис автоматически формирует стоимость объекта, тоже снизился. Также во многих открытых источниках до сих пор есть устаревшие данные, сгенерированные до февраля 2022 года. Все это оказывает влияние на корректность работы системы.

Также оценочная стоимость не учитывает индивидуальные особенности (состояние, ремонт) недвижимого имущества, то есть усредняет этот показатель. Однако полученную справку необязательно использовать при продаже объекта. Владелец имеет право обратиться к оценщику, учитывающему дополнительные критерии для определения стоимости имущества.

Если установленная оценщиком стоимость объекта более 25% отличается от определенной автоматически, такой отчет нужно рецензировать. Если документ оформлен профессионально, вопросов к нему не будет. По данным ФГИ, 95% направленных на рецензирование отчетов получают положительное решение.

Иногда проблемы в системе создают сами пользователи. Зафиксированы случаи, когда они сознательно вносят в базу ложные данные, чтобы снизить стоимость своего имущества и, соответственно, суммы налогов. Это ответственность людей, пользующихся сервисом.

Одно из изменений в работе сервиса, связанное с войной, – невозможность автоматически оценить объекты на оккупированных территориях. ФГИ предупреждает, что для сделок по поводу такого имущества нужно предоставлять рецензируемый отчет об оценке.