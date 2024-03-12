Безкоштовна оцінка майна: як скористатися сервісом

Лише 20% операцій з оцінки майна українці генерують безкоштовно - через сервіс ФДМ.

Вже третій рік у Фонді держмайна працює сервіс автоматичної оцінки об'єктів нерухомості. Щомісяця за його допомогою в Україні формують близько 120 тис. довідок оцінки об'єктів нерухомості, проте це лише 20% від усіх операцій. Решта 80% довідок сформовані не власниками нерухомості, а нотаріусами чи оцінювачами. Таким чином, замовники оплачують роботу, яку вони могли б зробити самостійно і безкоштовно, заявив голова ФДМ Віталій Коваль.

Більшість документів власники генерують з довідковою метою. Найчастіше користувачі оцінювали житлову нерухомість (55% від запитів), 35% стосувалися земельних ділянок, 10% — нежитлової нерухомості. Водночас електронні довідки від ФДМ про вартість землі для угод з купівлі-продажу використовували активніше, ніж довідки про вартість об'єктів нерухомості - власники частіше замовляли послуги оцінювачів.

У 2023-му ФДМ надав послуги для з 1,4 млн довідок, наголосив Коваль у колонці для ЕП. Найактивніше оцінювали майно в Дніпропетровській, Київській, Одеській та Львівській областях.

Як безкоштовно отримати довідку оцінки майна

Електронну довідку від ФДМ можна отримати безкоштовно у власному кабінеті сервісу. До нього потрібно увійти за допомогою цифрового ключа. У кабінеті необхідно:

обрати комірку «Нова довідка» та внести дані про об'єкт оцінки, у тому числі — назва, вид, тип (обрати із запропонованих), площа, рік введення в експлуатацію, поверховість;

потрібно вказати повну адресу та додаткову інформацію, якщо оцінки потребує лише частина об'єкта;

щоб отримати документ із автоматично розрахованою вартістю, слід натиснути «Друк».

Довідки, які згенерував користувач, зберігаються в його кабінеті. Кожна має автоматично присвоєний унікальний реєстраційний номер. Довідкою можна скористатися протягом 30 днів від дати створення.

Як працює сервіс оцінки ФДМ

За час роботи сервісу у користувачів виникали питання щодо його роботи. Наприклад, за якими критеріями автоматично формується вартість об'єкта? Чи обов'язково користуватися отриманою довідкою, якщо не згоден із її результатом? Як впливає війна на функціонування сервісу і чи розвивається він?

Як пояснив Віталій Коваль, щодо визначення вартості, джерела інформації встановили Податковий кодекс та «Порядок роботи єдиної бази даних звітів про оцінку». Зокрема, сервіс враховує відкриті джерела даних, а також відомості про ціни, зазначені в договорах купівлі-продажу об'єктів нерухомості та внесені нотаріусами до єдиної бази.

Після початку війни на ринку нерухомості помітно знизилася активність. Відповідно, масив даних, на базі яких сервіс автоматично формує вартість об'єкта, теж зменшився. Також у багатьох відкритих джерелах досі є застарілі дані, згенеровані до лютого 2022 року. Усе це впливає на коректність роботи системи.

Також оціночна вартість не враховує індивідуальні особливості (стан, ремонт) нерухомого майна, тобто усереднює цей показник. Однак, отриману довідку необов'язково використовувати під час продажу об'єкта. Власник має право звернутися до оцінювача, який враховує додаткові критерії для визначення вартості майна.

Якщо встановлена оцінювачем вартість об'єкта на понад 25% відрізняється від визначеної автоматично, такий звіт потрібно рецензувати. Якщо документ оформлений професійно, запитань до нього не буде. За даними ФДМ, 95% направлених на рецензування звітів отримують позитивне рішення.

Інколи проблеми в системі створюють самі користувачі. Зафіксовані випадки, коли вони свідомо вносять в базу неправдиві дані, щоб зменшити вартість свого майна і, відповідно, суми податків. Це відповідальність людей, які користуються сервісом.

Одна із змін у роботі сервісу, повʼязана з війною, – неможливість автоматично оцінити об'єкти на окупованих територіях. ФДМ попереджає, що для правочинів щодо такого майна потрібно надавати рецензований звіт про оцінку.