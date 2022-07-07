bUd development возобновил строительные работы и передачу квартир в построенных ЖК

Столичная строительная компания bUd development возобновила работу на строительных площадках. Застройщик также уже возобновил процесс передачи готовых квартир покупателям.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы постепенно возвращаемся к активности на строительных площадках. Процесс будет постепенным, и со временем работы будут возобновлены на всех объекта", - отмечают в bUd development.

Компания уже открыла работу центрального отдела продаж, а также возобновила процесс передачи квартир покупателям.

"Кроме возобновления строительства, мы также возобновили передачу готовых квартир покупателям. Выполнение наших обязательств перед покупателями - главная задача на сегодня. Так что где можем строить, будем строить. Где уже можем передать готовые квартиры - делаем это", - отметили в bUd development.