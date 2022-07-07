bUd development відновив будівельні роботи та передачу квартир у збудованих ЖК

Столична будівельна компанія bUd development відновила роботу на будівельних майданчиках. Забудовник також вже поновив процес передачі готових квартир покупцям.

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Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.

"Ми поступово повертаємося до активності на будівельних майданчиках. Процес буде поступовим, і згодом роботи будуть відновлені на всіх об'єктах", - зазначають у bUd development.

Компанія вже відкрила роботу центрального відділу продажу, а також поновила процес передачі квартир покупцям.

"Крім відновлення будівництва, ми також відновили передачу готових квартир покупцям. Виконання наших зобов'язань перед покупцями - головне завдання на сьогодні. Так що де можемо будувати, будуватимемо. Де вже можемо передати готові квартири - робимо це", - зазначили у bUd development.