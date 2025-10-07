- Категория
Цены на аренду квартир в Харькове в октябре 2025 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на октябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в октябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в октябре 2025
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние шесть месяцев цена на аренду однокомнатных выросла на 13%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 18%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 25%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало октября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Харькове немного поднялась, а именно на 12,5%. Так, если в сентябре за месяц аренды "однушки" пришлось заплатить 4000 грн, то в октябре цена составила 4 500 грн.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова
Харьковский рынок аренды недвижимости вообще отличается более низкими ценами, если сравнивать, например, с Киевом или Львовом.
Лидерами по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Шевченковский (центр города) — 6 000 грн;
В то же время, к районам с более низкими ценами на аренду квартир в октябре 2025 относятся:
- Слободской — 5 000 грн;
- Холодногорский — 5 000 грн;
- Немышлянский — 4 800 грн;
Наиболее бюджетные цены на аренду квартиры предлагаются в районе:
- Салтовский — 4 000 грн;
- Киевский — 4 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Харькове составляет 3 000 – 4 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (249) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало октября 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Харькове также поднялась на 8,8%, если опираться на данные ЛУН Статистика. Так, если в начале сентября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Харькове составляла 6 000 грн, то в начале октября цена составила 6 500 грн.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове по районам
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Шевченковский — 8 500 грн;
- Киевский — 7 000 грн.
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Салтовский — 5 500 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2‑комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 6 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (161) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову
В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Харькове все-таки имела определенную динамику, но не в разрезе одного месяца. Однако с августа по октябрь 2025 цена на аренду фактически не изменялась – 10 000 грн за месяц.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры выступает:
- Шевченковский (центр города) — 15 600 грн.
Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Салтовском районе – 7 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове составляет 5 000 – 10 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (110) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.