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Цены на аренду складов в Украине выросли на 20-25%
На аренде логистических объектов сказались потери от войны и удорожание строительства.
В 2024 году арендные ставки на складскую недвижимость в Украине существенно выросли – и в долларовом эквиваленте достигли уровня $4,9 за кв.м/мес (без НДС и операционных расходов) для качественных помещений.
Об этом Delo.ua рассказал в комментарии коммерческий директор компании Dragon Capital Property Management Дмитрий Калиничев.
По его подсчетам, по сравнению с 2023 годом аренда складов подорожала в среднем на 20–25%. И она имеет основания расти и дальше, подчеркнул он.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"В целом складской рынок в Киеве поднялся в цене на 20-25% по отношению к 2023 году. Это обусловлено тем, что остается дефицит складских помещений класса А. Во-вторых, увеличились затраты на содержание (подорожали и все сервисы). Также на арендные ставки влияет и на девальвацию национальной валюты", — подчеркнул Калиничев.
Кроме Киева, который продолжает удерживать позицию главного логистического хаба в стране, важными складскими опорными пунктами остаются Львов, Днепр, а также Одесса, в которой вырос спрос после восстановления морской логистики.
Больше о ситуации на логистическом рынке читайте в статье Delo.ua "Пробуксовка складов: как рынок справляется с дефицитом площадей".