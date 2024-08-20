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Ціни на оренду складів в Україні зросли на 20-25%
На оренді логістичних об'єктів позначились втрати від війни та здорожчання будівництва.
У 2024 році орендні ставки на складську нерухомість в Україні суттєво зросли - і в доларовому еквіваленті досягли рівня $4,9 за кв.м/міс (без ПДВ та операційних витрат) для якісних приміщень.
Про це Delo.ua розповів у коментарі комерційний директор компанії Dragon Capital Property Management Дмитро Калінічев.
За його підрахунками, у порівнянні з 2023 роком оренда складів подорожчала в середньому на 20-25%. І вона має підстави рости й надалі, наголосив він.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Загалом складський ринок у Києві піднявся в ціні на 20-25% по відношенню до 2023 року. Це обумовлене тим, що залишається дефіцит складських приміщень класу А. По-друге, збільшились витрати на утримання (подорожчали і всі сервіси). Також на орендні ставки впливає і девальвація національної валюти", - наголосив Калінічев.
Окрім Києва, який продовжує утримувати позицію головного логістичного хабу в країні, важливими складськими опорними пунктами залишаються Львів, Дніпро, а також Одеса, у якій зріс попит після відновлення морської логістики.
Більше про ситуацію на логістичному ринку читайте у статті Delo.ua "Пробуксовування складів: як ринок справляється з дефіцитом площ".