Ціни на оренду складів в Україні зросли на 20-25%

На оренді логістичних об'єктів позначились втрати від війни та здорожчання будівництва.

У 2024 році орендні ставки на складську нерухомість в Україні суттєво зросли - і в доларовому еквіваленті досягли рівня $4,9 за кв.м/міс (без ПДВ та операційних витрат) для якісних приміщень.

Про це Delo.ua розповів у коментарі комерційний директор компанії Dragon Capital Property Management Дмитро Калінічев.

За його підрахунками, у порівнянні з 2023 роком оренда складів подорожчала в середньому на 20-25%. І вона має підстави рости й надалі, наголосив він.

Інфографіка: NAI Ukraine

"Загалом складський ринок у Києві піднявся в ціні на 20-25% по відношенню до 2023 року. Це обумовлене тим, що залишається дефіцит складських приміщень класу А. По-друге, збільшились витрати на утримання (подорожчали і всі сервіси). Також на орендні ставки впливає і девальвація національної валюти", - наголосив Калінічев.



Окрім Києва, який продовжує утримувати позицію головного логістичного хабу в країні, важливими складськими опорними пунктами залишаються Львів, Дніпро, а також Одеса, у якій зріс попит після відновлення морської логістики.

Більше про ситуацію на логістичному ринку читайте у статті Delo.ua "Пробуксовування складів: як ринок справляється з дефіцитом площ".