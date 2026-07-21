Цены на первичке в Одессе в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы показать, как сложилась ситуация на первичном рынке недвижимости Одессы по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор цен на новостройки в июле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на новостройки в Одессе в июле 2026

По состоянию на июль 2026 года первичный рынок Одессы сохраняет умеренный, но устойчивый рост цен в категориях «комфорт» и «бизнес». В годовом измерении рынок продолжает демонстрировать положительную динамику — цены выросли примерно на 8% (комфорт), на 3% (эконом) и на 17% (бизнес) по сравнению с июлем прошлого года. Цены за квадратный метр на июль такие:

Эконом-класс — 32 000 грн/кв. м;

Комфорт-класс — 39 000 грн/кв. м;

Бизнес-класс — 57 000 грн/кв. м.

Аналитики отмечают, что Одесса продолжает постепенно восстанавливать позиции на рынке первичной недвижимости Украины. На это влияет растущий спрос со стороны внутренних переселенцев, восстановление логистической и туристической инфраструктуры города, а также активизация застройщиков, которые выводят новые объекты на рынок несмотря на сохранение рисков, связанных с ситуацией безопасности. Подробнее ситуацию по районам и классам жилья рассмотрим ниже.

Цены на новостройки в Одессе по районам

Медианы цены квадратного метра в новостройках по районам Одессы

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие квартиры в новостройках традиционно сосредоточены в центральных и прибрежных районах города. Лидерами среди самых дорогих районов для покупки первичной недвижимости остаются:

Приморский — 67 200 грн/кв. м;

Киевский — 47 000 грн/кв. м.

К районам со средним сегментом цен на первичном рынке в июле 2026 относятся:

Пересыпский — 39 200 грн/кв. м;

Хаджибейский — 36 300 грн/кв. м.

При этом разрыв между ценами в прибрежных и центральных районах и периферии Одессы остается одним из самых больших среди крупных городов Украины. В значительной мере это объясняется туристическим и рекреационным потенциалом морского побережья и концентрацией деловой активности в Приморском и Киевском районах.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенно на цену влияет класс жилого комплекса. Самые дорогие предложения на первичном рынке Одессы в июле 2026 представлены в таких сегментах:

Премиум-класс — 83 400 грн/кв. м;

Бизнес-класс — 56 900 грн/кв. м.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья в Одессе — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самыми массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

Комфорт-класс — 38 100 грн/кв. м;

Эконом-класс — 31 400 грн/кв. м.

Премиум- и комфорт-класс остаются сегментами с самым высоким спросом: они привлекают как местных покупателей, так и переселенцев, которые рассматривают Одессу как место для длительного проживания. Эконом-класс, в свою очередь, держится в более низком ценовом диапазоне, но остается наиболее востребованным среди покупателей с ограниченным бюджетом и молодых семей.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по Одессе

По данным ЛУН Статистика, медиана цены квадратного метра на первичном рынке Одессы в июле 2026 года составляет около 51 700 грн — практически без изменений по сравнению с июнем.

В более долгой перспективе рынок продолжает демонстрировать умеренный рост. Одним из факторов поддержки спроса на первичное жилье остается государственная программа кредитования и ипотеки «єОселя», которая действует даже в условиях нестабильной экономической ситуации и ситуации безопасности на юге страны.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по Одессе — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Одессы

По данным портала M2bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространенная цена квадратного метра среди объявлений на первичном рынке Одессы составляет 41 600 грн. Речь идет не о среднерыночной цене, а о значении, которое чаще всего встречается среди опубликованных предложений: под него попадает 6,3% объявлений, что соответствует сегменту комфорт- и эконом-класса.

Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Одессы по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

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