Цены на первичке в Украине в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы показать, как сложилась ситуация на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор цен на новостройки в июле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине

Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По состоянию на июль 2026 года первичный рынок Украины продолжает демонстрировать устойчивый рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в таких городах:

Харьков — 34%;

Винница — 26%;

Ивано-Франковск — 24%;

Тернополь — 23%;

Хмельницкий — 21%;

Житомир — 20%;

Львов — 14%;

Одесса — 12%;

Киев — 11%;

Ужгород — 9%;

Луцк — 8%;

Днепр — 8%;

Николаев — 7%;

Полтава — 6%.

В Сумах и Запорожье цены на первичке остаются практически неизменными.

Медианные цены по первичке в городах Украины

По состоянию на июль 2026 года цены на первичке за квадратный метр выглядят так.

Лидерами среди самых дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке остаются города:

Львов — 67 200 грн;

Киев — 62 700 грн;

Ужгород — 53 100 грн;

Винница — 53 100 грн;

Черновцы — 51 600 грн;

Днепр — 42 800 грн;

Ровно — 47 700 грн;

Ивано-Франковск — 44 800 грн;

Кропивницкий — 42 800 грн.

Луцк — 42 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на квартиры в июле 2026 относятся города:

Житомир — 40 300 грн;

Тернополь — 39 200 грн;

Полтава — 36 000 грн;

Черкассы — 35 600 грн;

Хмельницкий — 36 00 грн;

Чернигов — 34 900 грн.

Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:

Николаев — 31 500 грн;

Харьков — 28 600 грн;

Сумы — 26 000 грн;

Запорожье — 24 100 грн.

Количество ЖК в продаже по городам

Количество ЖК в продаже по городам Украины — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По объему предложения на первичном рынке города распределяются так:

Киев (182 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;

Львов (151 ЖК) — второе место по объему предложения; Одесса (76 ЖК) — третье место;

Ивано-Франковск (60), Хмельницкий (55), Тернополь (43), Ужгород (42), Черновцы (36) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;

Днепр (45 ЖК) — крупный рынок со средним объемом предложения;

Харьков (16) — существенно меньше ЖК из-за последствий войны;

Сумы (6), Запорожье (11), Николаев (16) — минимальная рыночная активность.

Медианная цена самой дешевой квартиры на первичке

Однокомнатные квартиры

Медианная цена самой дешевой однокомнатной квартиры на первичке по городам Украины — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие среди «самых дешевых» однокомнатных квартир по Украине предлагаются в таких городах:

Львов — 3,1 млн грн;

Киев — 2,6 млн грн;

Винница — 2,5 млн грн;

Ужгород — 2,4 млн грн;

Черновцы — 2,2 млн грн;

Ровно — 2,2 млн грн;

Кропивницкий — 2,2 млн грн;

Днепр — 2 млн грн;

Одесса — 2 млн грн;

Луцк — 1,8 млн грн;

Ивано-Франковск — 1,8 млн грн;

Полтава — 1,7 млн грн.

Более доступный сегмент цен на квартиры на первичке в июле 2026 предлагают города:

Черкассы — 1,6 млн грн;

Хмельницкий — 1,6 млн грн;

Чернигов — 1,4 млн грн;

Харьков — 1,2 млн грн.

Самые доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:

Николаев — 1,1 млн грн;

Сумы — 1,1 млн грн;

Запорожье — 1,1 млн грн.

Двухкомнатные квартиры

Медианная цена самой дешевой двухкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в таких городах:

Кропивницкий — 4,7 млн грн;

Львов — 4,4 млн грн;

Киев — 4 млн грн;

Ужгород — 3,4 млн грн;

Винница — 3,5 млн грн;

Черновцы — 3,4 млн грн;

Одесса — 3,4 млн грн;

Ровно — 3,1 млн грн;

Днепр — 3,1 млн грн;

Луцк — 2,7 млн грн;

Ивано-Франковск — 2,6 млн грн;

Черкассы — 2,6 млн грн;

Полтава — 2,6 млн грн.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в июле 2026 года формируют города:

Хмельницкий — 2,4 млн грн;

Чернигов — 2,2 млн грн;

Николаев — 2,1 млн грн.

Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

Харьков — 1,8 млн грн;

Сумы — 1,6 млн грн;

Запорожье — 1,6 млн грн.

Трехкомнатные квартиры

Медианная цена самой дешевой трехкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в таких городах:

Кропивницкий — 5,9 млн грн;

Львов — 5,8 млн грн;

Киев — 5,3 млн грн;

Ужгород — 4,9 млн грн

Винница — 4,4 млн грн;

Одесса — 4,3 млн грн;

Черновцы — 4,2 млн грн;

Днепр — 4,2 млн грн;

Луцк — 3,8 млн грн;

Ивано-Франковск — 3,5 млн грн;

Ровно — 3,2 млн грн.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир на первичном рынке в июле 2026 года формируют города:

Черкассы — 3,3 млн грн;

Хмельницкий — 3,3 млн грн;

Чернигов — 3,2 млн грн;

Николаев — 3,2 млн грн;

Полтава — 3,1 млн грн.

Самые доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

Харьков — 2,5 млн грн;

Запорожье — 2,6 млн грн;

Сумы — 2,1 млн грн.

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