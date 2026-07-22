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Цены на первичке в Украине в июле 2026 (инфографика)

Украина, недвижимость, стоимость
Цены на первичке в Украине в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы показать, как сложилась ситуация на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор цен на новостройки в июле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине

Фото 2 — Цены на первичке в Украине в июле 2026 (инфографика)
Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика 

По состоянию на июль 2026 года первичный рынок Украины продолжает демонстрировать устойчивый рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в таких городах:

  • Харьков — 34%;
  • Винница — 26%;
  • Ивано-Франковск — 24%;
  • Тернополь — 23%;
  • Хмельницкий — 21%;
  • Житомир — 20%;
  • Львов — 14%;
  • Одесса — 12%;
  • Киев — 11%;
  • Ужгород — 9%;
  • Луцк — 8%;
  • Днепр — 8%;
  • Николаев — 7%;
  • Полтава — 6%.

В Сумах и Запорожье цены на первичке остаются практически неизменными.

Медианные цены по первичке в городах Украины

По состоянию на июль 2026 года цены на первичке за квадратный метр выглядят так.

Лидерами среди самых дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке остаются города:

  • Львов — 67 200 грн;
  • Киев — 62 700 грн;
  • Ужгород — 53 100 грн;
  • Винница — 53 100 грн;
  • Черновцы — 51 600 грн;
  • Днепр — 42 800 грн;
  • Ровно — 47 700 грн;
  • Ивано-Франковск — 44 800 грн;
  • Кропивницкий — 42 800 грн.
  • Луцк — 42 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на квартиры в июле 2026 относятся города:

  • Житомир — 40 300 грн;
  • Тернополь — 39 200 грн;
  • Полтава — 36 000 грн;
  • Черкассы — 35 600 грн;
  • Хмельницкий — 36 00 грн;
  • Чернигов — 34 900 грн.

Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:

  • Николаев — 31 500 грн;
  • Харьков — 28 600 грн;
  • Сумы — 26 000 грн;
  • Запорожье — 24 100 грн.

Количество ЖК в продаже по городам

Фото 3 — Цены на первичке в Украине в июле 2026 (инфографика)
Количество ЖК в продаже по городам Украины — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

По объему предложения на первичном рынке города распределяются так:

  • Киев (182 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;
  • Львов (151 ЖК) — второе место по объему предложения;Одесса (76 ЖК) — третье место;
  • Ивано-Франковск (60), Хмельницкий (55), Тернополь (43), Ужгород (42), Черновцы (36) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;
  • Днепр (45 ЖК) — крупный рынок со средним объемом предложения;
  • Харьков (16) — существенно меньше ЖК из-за последствий войны;
  • Сумы (6), Запорожье (11), Николаев (16) — минимальная рыночная активность.

Медианная цена самой дешевой квартиры на первичке

Однокомнатные квартиры

Фото 4 — Цены на первичке в Украине в июле 2026 (инфографика)
Медианная цена самой дешевой однокомнатной квартиры на первичке по городам Украины — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие среди «самых дешевых» однокомнатных квартир по Украине предлагаются в таких городах:

  • Львов — 3,1 млн грн;
  •  Киев — 2,6 млн грн;
  •  Винница — 2,5 млн грн;
  •  Ужгород — 2,4 млн грн;
  •  Черновцы — 2,2 млн грн;
  •  Ровно — 2,2 млн грн;
  •  Кропивницкий — 2,2 млн грн;
  •  Днепр — 2 млн грн;
  •  Одесса — 2 млн грн;
  •  Луцк — 1,8 млн грн;
  •  Ивано-Франковск — 1,8 млн грн;
  •  Полтава — 1,7 млн грн.

Более доступный сегмент цен на квартиры на первичке в июле 2026 предлагают города:

  • Черкассы — 1,6 млн грн;
  •  Хмельницкий — 1,6 млн грн;
  •  Чернигов — 1,4 млн грн;
  •  Харьков — 1,2 млн грн.

Самые доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:

  •  Николаев — 1,1 млн грн;
  •  Сумы — 1,1 млн грн;
  •  Запорожье — 1,1 млн грн.

Двухкомнатные квартиры

Фото 5 — Цены на первичке в Украине в июле 2026 (инфографика)
Медианная цена самой дешевой двухкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в таких городах:

  •  Кропивницкий — 4,7 млн грн;
  •  Львов — 4,4 млн грн;
  •  Киев — 4 млн грн;
  •  Ужгород — 3,4 млн грн;
  •  Винница — 3,5 млн грн;
  •  Черновцы — 3,4 млн грн;
  •  Одесса — 3,4 млн грн;
  •  Ровно — 3,1 млн грн;
  • Днепр — 3,1 млн грн;
  •  Луцк — 2,7 млн грн;
  •  Ивано-Франковск — 2,6 млн грн;
  •  Черкассы — 2,6 млн грн;
  •  Полтава — 2,6 млн грн.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в июле 2026 года формируют города:

  •  Хмельницкий — 2,4 млн грн;
  •  Чернигов — 2,2 млн грн;
  •  Николаев — 2,1 млн грн.

 Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

  •  Харьков — 1,8 млн грн;
  •  Сумы — 1,6 млн грн;
  •  Запорожье — 1,6 млн грн. 

Трехкомнатные квартиры

Фото 6 — Цены на первичке в Украине в июле 2026 (инфографика)
Медианная цена самой дешевой трехкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в таких городах:

  • Кропивницкий — 5,9 млн грн;
  •  Львов — 5,8 млн грн;
  •  Киев — 5,3 млн грн;
  • Ужгород — 4,9 млн грн
  •  Винница — 4,4 млн грн;
  •  Одесса — 4,3 млн грн;
  •  Черновцы — 4,2 млн грн;
  •  Днепр — 4,2 млн грн;
  •  Луцк — 3,8 млн грн;
  •  Ивано-Франковск — 3,5 млн грн;
  •  Ровно — 3,2 млн грн.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир на первичном рынке в июле 2026 года формируют города:

  •  Черкассы — 3,3 млн грн;
  •  Хмельницкий — 3,3 млн грн;
  •  Чернигов — 3,2 млн грн;
  •  Николаев — 3,2 млн грн;
  •  Полтава — 3,1 млн грн.

Самые доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

  •  Харьков — 2,5 млн грн;
  •  Запорожье — 2,6 млн грн;
  •  Сумы — 2,1 млн грн.

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