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Цены на первичке в Украине в июле 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы показать, как сложилась ситуация на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор цен на новостройки в июле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине
- Медианные цены по первичке в городах Украины
- Количество ЖК в продаже по городам
- Медианная цена самой дешевой квартиры на первичке
Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине
По состоянию на июль 2026 года первичный рынок Украины продолжает демонстрировать устойчивый рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в таких городах:
- Харьков — 34%;
- Винница — 26%;
- Ивано-Франковск — 24%;
- Тернополь — 23%;
- Хмельницкий — 21%;
- Житомир — 20%;
- Львов — 14%;
- Одесса — 12%;
- Киев — 11%;
- Ужгород — 9%;
- Луцк — 8%;
- Днепр — 8%;
- Николаев — 7%;
- Полтава — 6%.
В Сумах и Запорожье цены на первичке остаются практически неизменными.
Медианные цены по первичке в городах Украины
По состоянию на июль 2026 года цены на первичке за квадратный метр выглядят так.
Лидерами среди самых дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке остаются города:
- Львов — 67 200 грн;
- Киев — 62 700 грн;
- Ужгород — 53 100 грн;
- Винница — 53 100 грн;
- Черновцы — 51 600 грн;
- Днепр — 42 800 грн;
- Ровно — 47 700 грн;
- Ивано-Франковск — 44 800 грн;
- Кропивницкий — 42 800 грн.
- Луцк — 42 000 грн.
К регионам с более доступным сегментом цен на квартиры в июле 2026 относятся города:
- Житомир — 40 300 грн;
- Тернополь — 39 200 грн;
- Полтава — 36 000 грн;
- Черкассы — 35 600 грн;
- Хмельницкий — 36 00 грн;
- Чернигов — 34 900 грн.
Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:
- Николаев — 31 500 грн;
- Харьков — 28 600 грн;
- Сумы — 26 000 грн;
- Запорожье — 24 100 грн.
Количество ЖК в продаже по городам
По объему предложения на первичном рынке города распределяются так:
- Киев (182 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;
- Львов (151 ЖК) — второе место по объему предложения;Одесса (76 ЖК) — третье место;
- Ивано-Франковск (60), Хмельницкий (55), Тернополь (43), Ужгород (42), Черновцы (36) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;
- Днепр (45 ЖК) — крупный рынок со средним объемом предложения;
- Харьков (16) — существенно меньше ЖК из-за последствий войны;
- Сумы (6), Запорожье (11), Николаев (16) — минимальная рыночная активность.
Медианная цена самой дешевой квартиры на первичке
Однокомнатные квартиры
Самые дорогие среди «самых дешевых» однокомнатных квартир по Украине предлагаются в таких городах:
- Львов — 3,1 млн грн;
- Киев — 2,6 млн грн;
- Винница — 2,5 млн грн;
- Ужгород — 2,4 млн грн;
- Черновцы — 2,2 млн грн;
- Ровно — 2,2 млн грн;
- Кропивницкий — 2,2 млн грн;
- Днепр — 2 млн грн;
- Одесса — 2 млн грн;
- Луцк — 1,8 млн грн;
- Ивано-Франковск — 1,8 млн грн;
- Полтава — 1,7 млн грн.
Более доступный сегмент цен на квартиры на первичке в июле 2026 предлагают города:
- Черкассы — 1,6 млн грн;
- Хмельницкий — 1,6 млн грн;
- Чернигов — 1,4 млн грн;
- Харьков — 1,2 млн грн.
Самые доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:
- Николаев — 1,1 млн грн;
- Сумы — 1,1 млн грн;
- Запорожье — 1,1 млн грн.
Двухкомнатные квартиры
Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в таких городах:
- Кропивницкий — 4,7 млн грн;
- Львов — 4,4 млн грн;
- Киев — 4 млн грн;
- Ужгород — 3,4 млн грн;
- Винница — 3,5 млн грн;
- Черновцы — 3,4 млн грн;
- Одесса — 3,4 млн грн;
- Ровно — 3,1 млн грн;
- Днепр — 3,1 млн грн;
- Луцк — 2,7 млн грн;
- Ивано-Франковск — 2,6 млн грн;
- Черкассы — 2,6 млн грн;
- Полтава — 2,6 млн грн.
Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в июле 2026 года формируют города:
- Хмельницкий — 2,4 млн грн;
- Чернигов — 2,2 млн грн;
- Николаев — 2,1 млн грн.
Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:
- Харьков — 1,8 млн грн;
- Сумы — 1,6 млн грн;
- Запорожье — 1,6 млн грн.
Трехкомнатные квартиры
Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в таких городах:
- Кропивницкий — 5,9 млн грн;
- Львов — 5,8 млн грн;
- Киев — 5,3 млн грн;
- Ужгород — 4,9 млн грн
- Винница — 4,4 млн грн;
- Одесса — 4,3 млн грн;
- Черновцы — 4,2 млн грн;
- Днепр — 4,2 млн грн;
- Луцк — 3,8 млн грн;
- Ивано-Франковск — 3,5 млн грн;
- Ровно — 3,2 млн грн.
Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир на первичном рынке в июле 2026 года формируют города:
- Черкассы — 3,3 млн грн;
- Хмельницкий — 3,3 млн грн;
- Чернигов — 3,2 млн грн;
- Николаев — 3,2 млн грн;
- Полтава — 3,1 млн грн.
Самые доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:
- Харьков — 2,5 млн грн;
- Запорожье — 2,6 млн грн;
- Сумы — 2,1 млн грн.
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