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Ціни на первинці в Україні в липні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб показати, як склалася ситуація на первинному ринку нерухомості України станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін на новобудови у липні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Медіанні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні
- Медіанні ціни по первинці в містах України
- Кількість ЖК у продажу по містах
- Медіанна ціна найдешевшої квартири на первинці
Медіанні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні
Станом на липень 2026 року первинний ринок України продовжує демонструвати стійке зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:
- Харків — 34%;
- Вінниця — 26%;
- Івано-Франківськ — 24%;
- Тернопіль — 23%;
- Хмельницький — 21%;
- Житомир — 20%;
- Львів — 14%;
- Одеса — 12%;
- Київ — 11%;
- Ужгород — 9%;
- Луцьк — 8%;
- Дніпро — 8%;
- Миколаїв — 7%;
- Полтава — 6%.
У Сумах та Запоріжжі ціни на первинці залишаються практично незмінними.
Медіанні ціни по первинці в містах України
Станом на липень 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають так.
Лідерами серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові залишаються міста:
- Львів — 67 600 грн;
- Київ — 61 100 грн;
- Ужгород — 53 100 грн;
- Вінниця — 53 100 грн;
- Чернівці — 51 600 грн;
- Дніпро — 42 800 грн;
- Рівне — 47 700 грн;
- Івано-Франківськ — 44 800 грн;
- Кропивницький — 42 800 грн.
- Луцьк — 42 000 грн.
До регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у липні 2026 відносяться міста:
- Житомир — 40 300 грн;
- Тернопіль — 39 200 грн;
- Полтава — 36 000 грн;
- Черкаси — 35 600 грн;
- Хмельницький — 36 00 грн;
- Чернігів — 34 900 грн.
Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:
- Миколаїв — 31 500 грн;
- Харків — 28 600 грн;
- Суми — 26 000 грн;
- Запоріжжя — 24 100 грн.
Кількість ЖК у продажу по містах
За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються так:
- Київ (182 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України;
- Львів (151 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції;
- Одеса (76 ЖК) — третє місце;
- Івано-Франківськ (60), Хмельницький (55), Тернопіль (43), Ужгород (42), Чернівці (36) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;
- Дніпро (45 ЖК) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції;
- Харків (16) — суттєво менше ЖК через наслідки війни;
- Суми (6), Запоріжжя (11), Миколаїв (16) — мінімальна ринкова активність.
Медіанна ціна найдешевшої квартири на первинці
Однокімнатні квартири
Найдорожчі серед «найдешевших» однокімнатних квартир по Україні пропонуються у таких містах:
- Львів — 3,1 млн грн;
- Київ — 2,6 млн грн;
- Вінниця — 2,5 млн грн;
- Ужгород — 2,4 млн грн;
- Чернівці — 2,2 млн грн;
- Рівне — 2,2 млн грн;
- Кропивницький — 2,2 млн грн;
- Дніпро — 2 млн грн;
- Одеса — 2 млн грн;
- Луцьк — 1,8 млн грн;
- Івано-Франківськ — 1,8 млн грн;
- Полтава — 1,7 млн грн.
Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у липні 2026 пропонують міста:
- Черкаси — 1,6 млн грн;
- Хмельницький — 1,6 млн грн;
- Чернігів — 1,4 млн грн;
- Харків — 1,2 млн грн.
Найдоступніші ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:
- Миколаїв — 1,1 млн грн;
- Суми — 1,1 млн грн;
- Запоріжжя — 1,1 млн грн.
Двокімнатні квартири
Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:
- Кропивницький — 4,7 млн грн;
- Львів — 4,4 млн грн;
- Київ — 4 млн грн;
- Ужгород — 3,4 млн грн;
- Вінниця — 3,5 млн грн;
- Чернівці — 3,4 млн грн;
- Одеса — 3,4 млн грн;
- Рівне — 3,1 млн грн;
- Дніпро — 3,1 млн грн;
- Луцьк — 2,7 млн грн;
- Івано-Франківськ — 2,6 млн грн;
- Черкаси — 2,6 млн грн;
- Полтава — 2,6 млн грн.
Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у липні 2026 року формують міста:
- Хмельницький — 2,4 млн грн;
- Чернігів — 2,2 млн грн;
- Миколаїв — 2,1 млн грн.
Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:
- Харків — 1,8 млн грн;
- Суми — 1,6 млн грн;
- Запоріжжя — 1,6 млн грн.
Трикімнатні квартири
Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:
- Кропивницький — 5,9 млн грн;
- Львів — 5,8 млн грн;
- Київ — 5,3 млн грн;
- Ужгород — 5,9 млн грн;
- Вінниця — 4,4 млн грн;
- Одеса — 4,3 млн грн;
- Чернівці — 4,2 млн грн;
- Дніпро — 4,2 млн грн;
- Луцьк — 3,8 млн грн;
- Івано-Франківськ — 3,5 млн грн;
- Рівне — 3,2 млн грн.
Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку у липні 2026 року формують міста:
- Черкаси — 3,3 млн грн;
- Хмельницький — 3,3 млн грн;
- Чернігів — 3,2 млн грн;
- Миколаїв — 3,2 млн грн;
- Полтава — 3,1 млн грн.
Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:
- Харків — 2,5 млн грн;
- Запоріжжя — 2,6 млн грн;
- Суми — 2,1 млн грн.
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