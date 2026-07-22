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Ціни на первинці в Україні в липні 2026 (інфографіка)

Україна, нерухомість, вартість
Ціни на первинці в Україні у липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб показати, як склалася ситуація на первинному ринку нерухомості України станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін на новобудови у липні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Медіанні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні

Фото 2 — Ціни на первинці в Україні в липні 2026 (інфографіка)
Медіанні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Станом на липень 2026 року первинний ринок України продовжує демонструвати стійке зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:

  • Харків — 34%;
  • Вінниця — 26%;
  • Івано-Франківськ — 24%;
  • Тернопіль — 23%;
  • Хмельницький — 21%;
  • Житомир — 20%;
  • Львів — 14%;
  • Одеса — 12%;
  • Київ — 11%;
  • Ужгород — 9%;
  • Луцьк — 8%;
  • Дніпро — 8%;
  • Миколаїв — 7%;
  • Полтава — 6%.

У Сумах та Запоріжжі ціни на первинці залишаються практично незмінними. 

Медіанні ціни по первинці в містах України

Станом на липень 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають так.

Лідерами серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові залишаються міста:

  • Львів — 67 600 грн;
  • Київ — 61 100 грн;
  • Ужгород — 53 100 грн;
  • Вінниця — 53 100 грн;
  • Чернівці — 51 600 грн;
  • Дніпро — 42 800 грн;
  • Рівне — 47 700 грн;
  • Івано-Франківськ — 44 800 грн;
  • Кропивницький — 42 800 грн.
  • Луцьк — 42 000 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у липні 2026 відносяться міста:

  • Житомир — 40 300 грн;
  • Тернопіль — 39 200 грн;
  • Полтава — 36 000 грн;
  • Черкаси — 35 600 грн;
  • Хмельницький — 36  00 грн;
  • Чернігів — 34 900 грн.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

  • Миколаїв — 31 500 грн;
  • Харків — 28 600 грн;
  • Суми — 26 000 грн;
  • Запоріжжя — 24 100 грн.

Кількість ЖК у продажу по містах

Фото 3 — Ціни на первинці в Україні в липні 2026 (інфографіка)
Кількість ЖК у продажу по містах України — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються так:

  • Київ (182 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України;
  • Львів (151 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції;
  • Одеса (76 ЖК) — третє місце;
  • Івано-Франківськ (60), Хмельницький (55), Тернопіль (43), Ужгород (42), Чернівці (36) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;
  • Дніпро (45 ЖК) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції;
  • Харків (16) — суттєво менше ЖК через наслідки війни;
  • Суми (6), Запоріжжя (11), Миколаїв (16) — мінімальна ринкова активність.

Медіанна ціна найдешевшої квартири на первинці

Однокімнатні квартири

Фото 4 — Ціни на первинці в Україні в липні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна найдешевшої однокімнатної квартири на первинці по містах України — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі серед «найдешевших» однокімнатних квартир по Україні пропонуються у таких містах:

  • Львів — 3,1 млн грн;
  • Київ — 2,6 млн грн;
  • Вінниця — 2,5 млн грн;
  • Ужгород — 2,4 млн грн;
  • Чернівці — 2,2 млн грн;
  • Рівне — 2,2 млн грн;
  • Кропивницький — 2,2 млн грн;
  • Дніпро — 2 млн грн;
  • Одеса — 2 млн грн;
  • Луцьк — 1,8 млн грн;
  • Івано-Франківськ — 1,8 млн грн;
  • Полтава — 1,7 млн грн.

Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у липні 2026 пропонують міста:

  • Черкаси — 1,6 млн грн;
  • Хмельницький — 1,6 млн грн;
  • Чернігів — 1,4 млн грн;
  • Харків — 1,2 млн грн.

Найдоступніші ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

  • Миколаїв — 1,1 млн грн;
  • Суми — 1,1 млн грн;
  • Запоріжжя — 1,1 млн грн.

Двокімнатні квартири

Фото 5 — Ціни на первинці в Україні в липні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна найдешевшої двокімнатної квартири на первинці по містах України — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:

  • Кропивницький — 4,7 млн грн;
  • Львів — 4,4 млн грн;
  • Київ — 4 млн грн;
  • Ужгород — 3,4 млн грн;
  • Вінниця — 3,5 млн грн;
  • Чернівці — 3,4 млн грн;
  • Одеса — 3,4 млн грн;
  • Рівне — 3,1 млн грн;
  • Дніпро — 3,1 млн грн;
  • Луцьк — 2,7 млн грн;
  • Івано-Франківськ — 2,6 млн грн;
  • Черкаси — 2,6 млн грн;
  • Полтава — 2,6 млн грн.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у липні 2026 року формують міста:

  • Хмельницький — 2,4 млн грн;
  • Чернігів — 2,2 млн грн;
  • Миколаїв — 2,1 млн грн.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

  • Харків — 1,8 млн грн;
  • Суми — 1,6 млн грн;
  • Запоріжжя — 1,6 млн грн.

Трикімнатні квартири

Фото 6 — Ціни на первинці в Україні в липні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна найдешевшої трикімнатної квартири на первинці по містах України — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:

  • Кропивницький — 5,9 млн грн;
  • Львів — 5,8 млн грн;
  • Київ — 5,3 млн грн;
  • Ужгород — 5,9 млн грн;
  • Вінниця — 4,4 млн грн;
  • Одеса — 4,3 млн грн;
  • Чернівці — 4,2 млн грн;
  • Дніпро — 4,2 млн грн;
  • Луцьк — 3,8 млн грн;
  • Івано-Франківськ — 3,5 млн грн;
  • Рівне — 3,2 млн грн.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку у липні 2026 року формують міста:

  • Черкаси — 3,3 млн грн;
  • Хмельницький — 3,3 млн грн;
  • Чернігів — 3,2 млн грн;
  • Миколаїв — 3,2 млн грн;
  • Полтава — 3,1 млн грн.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

  • Харків — 2,5 млн грн;
  • Запоріжжя — 2,6 млн грн;
  • Суми — 2,1 млн грн.

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