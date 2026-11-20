Редакция Dilo собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на ноябрь 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в ноябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине

По состоянию на ноябрь 2026 года первичный рынок Украины демонстрирует рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в следующих городах:

Ивано-Франковск: 49 900 грн за м² — рост на 30%;

Черновцы: 54 900 грн за м² — рост на 29%;

Житомир: 43 000 грн за м² — рост на 26%.

Средние цены на первичку в городах Украины

Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Соответственно, по состоянию на ноябрь 2026 года цены на первичку за квадратный метр выглядят следующим образом.

Лидерами среди самых дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке выступают города:

Львов — $1 550;

Киев — $1 430;

Ужгород — $1 230;

Черновцы и Винница — по $1 200;

Одесса — $1 190;

Ровно — $1 120;

Ивано-Франковск — $1 090;

Днепр — $1 080;

Кропивницкий — $1 030.

В то же время к регионам с более доступным ценовым сегментом квартир в ноябре 2026 относятся города:

Луцк — $980;

Житомир — $940;

Тернополь — $920;

Черкассы, Полтава, Хмельницкий — по $870;

Чернигов — $850.

Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:

Николаев — $700;

Харьков — $630;

Сумы — $570;

Запорожье — $530.

Количество ЖК в продаже по городам

Количество ЖК в продаже по городам Украины — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По объему предложения на первичном рынке города распределяются следующим образом:

Киев (171 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;

Львов (149 ЖК) — второе место по объему предложения;

Одесса (68 ЖК) — третье место;

Хмельницкий (58 ЖК), Ивано-Франковск (57), Ужгород (45) Тернополь (42), Днепр (41) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;

Черновцы (33 ЖК), Винница (29), Черкассы (27) — крупный рынок со средним объемом предложения;

Ровно (20 ЖК), Житомир (19), Полтава (17), Харьков и Луцк (по 16) — существенно меньше ЖК;

Николаев (15 ЖК), Чернигов (13), Запорожье (11), Кропивницкий (6) и Сумы (5) — минимальная рыночная активность.

Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке

Однокомнатные квартиры

Средняя цена самой дешевой однокомнатной квартиры на первичке по городам Украины — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие среди "самых дешевых" квартир в Украине предлагаются в таких городах:

Львов — $72 000;

Киев — $68 500;

Винница — $55 800;

Днепр — $51 100;

Ужгород —$50 900;

Ровно — $49 500;

Черновцы — $48 200;

Одесса — $47 800;

Кропивницкий — $44 500;

Житомир — $44 400;

Ивано-Франковск — $42 700;

Луцк — $42 300;

Полтава — $41 800;

Тернополь — $41 500.

Более доступный ценовой сегмент квартир на первичке в ноябре 2026 предлагают города:

Хмельницкий — $38 000;

Черкассы — $35 900;

Чернигов — $34 400.

Еще доступнее цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:

Харьков — $28 100;

Сумы — $25 600;

Николаев — $25 200;

Запорожье — $23 400.

Двухкомнатные квартиры

Средняя цена самой дешевой двухкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в таких городах:

Кропивницкий — $116 000;

Львов — $105 000;

Киев — $99 500;

Черновцы — $80 100;

Ужгород —$76 600;

Одесса — $76 000;

Винница — $75 700;

Ровно — $72 000;

Днепр — $68 800;

Луцк — $67 000;

Ивано-Франковск — $65 100;

Тернополь — $64 400;

Житомир — $63 600.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в ноябре 2026 года формируют города:

Черкассы — $58 900;

Полтава — $58 000;

Хмельницкий — $57 000;

Чернигов — $53 500;

Николаев — $51 800.

Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

Харьков — $39 300;

Сумы — $36 400;

Запорожье — $35 600.

Трехкомнатные квартиры

Средняя цена самой дешевой трехкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в таких городах:

Кропивницкий — $145 000;

Львов — $137 000;

Киев — $133 000;

Ужгород —$107 000;

Черновцы — $103 000;

Одесса — $89 000;

Ивано-Франковск — $87 100;

Винница — $87 000;

Черкассы — $86 500;

Луцк — $83 400;

Днепр — $82 400;

Ровно — $82 000;

Житомир и Хмельницкий — $79 100;

Тернополь — $76 500.

Наиболее доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

Чернигов — $74 300;

Полтава — $74 200;

Николаев — $68 300;

Запорожье — $56 100;

Харьков — $54 300;

Сумы — $46 100.

Читайте также информацию об актуальных ценах на недвижимость в материалах: