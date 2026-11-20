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Цены на первичке в Украине в ноябре 2026 (инфографика)
Редакция Dilo собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на ноябрь 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в ноябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине
- Средние цены на первичку в городах Украины
- Количество ЖК в продаже по городам
- Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке
Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине
По состоянию на ноябрь 2026 года первичный рынок Украины демонстрирует рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в следующих городах:
- Ивано-Франковск: 49 900 грн за м² — рост на 30%;
- Черновцы: 54 900 грн за м² — рост на 29%;
- Житомир: 43 000 грн за м² — рост на 26%.
Средние цены на первичку в городах Украины
Соответственно, по состоянию на ноябрь 2026 года цены на первичку за квадратный метр выглядят следующим образом.
Лидерами среди самых дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке выступают города:
- Львов — $1 550;
- Киев — $1 430;
- Ужгород — $1 230;
- Черновцы и Винница — по $1 200;
- Одесса — $1 190;
- Ровно — $1 120;
- Ивано-Франковск — $1 090;
- Днепр — $1 080;
- Кропивницкий — $1 030.
В то же время к регионам с более доступным ценовым сегментом квартир в ноябре 2026 относятся города:
- Луцк — $980;
- Житомир — $940;
- Тернополь — $920;
- Черкассы, Полтава, Хмельницкий — по $870;
- Чернигов — $850.
Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:
- Николаев — $700;
- Харьков — $630;
- Сумы — $570;
- Запорожье — $530.
Количество ЖК в продаже по городам
По объему предложения на первичном рынке города распределяются следующим образом:
- Киев (171 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;
- Львов (149 ЖК) — второе место по объему предложения;
- Одесса (68 ЖК) — третье место;
- Хмельницкий (58 ЖК), Ивано-Франковск (57), Ужгород (45) Тернополь (42), Днепр (41) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;
- Черновцы (33 ЖК), Винница (29), Черкассы (27) — крупный рынок со средним объемом предложения;
- Ровно (20 ЖК), Житомир (19), Полтава (17), Харьков и Луцк (по 16) — существенно меньше ЖК;
- Николаев (15 ЖК), Чернигов (13), Запорожье (11), Кропивницкий (6) и Сумы (5) — минимальная рыночная активность.
Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке
Однокомнатные квартиры
Самые дорогие среди "самых дешевых" квартир в Украине предлагаются в таких городах:
- Львов — $72 000;
- Киев — $68 500;
- Винница — $55 800;
- Днепр — $51 100;
- Ужгород —$50 900;
- Ровно — $49 500;
- Черновцы — $48 200;
- Одесса — $47 800;
- Кропивницкий — $44 500;
- Житомир — $44 400;
- Ивано-Франковск — $42 700;
- Луцк — $42 300;
- Полтава — $41 800;
- Тернополь — $41 500.
Более доступный ценовой сегмент квартир на первичке в ноябре 2026 предлагают города:
- Хмельницкий — $38 000;
- Черкассы — $35 900;
- Чернигов — $34 400.
Еще доступнее цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:
- Харьков — $28 100;
- Сумы — $25 600;
- Николаев — $25 200;
- Запорожье — $23 400.
Двухкомнатные квартиры
Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в таких городах:
- Кропивницкий — $116 000;
- Львов — $105 000;
- Киев — $99 500;
- Черновцы — $80 100;
- Ужгород —$76 600;
- Одесса — $76 000;
- Винница — $75 700;
- Ровно — $72 000;
- Днепр — $68 800;
- Луцк — $67 000;
- Ивано-Франковск — $65 100;
- Тернополь — $64 400;
- Житомир — $63 600.
Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в ноябре 2026 года формируют города:
- Черкассы — $58 900;
- Полтава — $58 000;
- Хмельницкий — $57 000;
- Чернигов — $53 500;
- Николаев — $51 800.
Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:
- Харьков — $39 300;
- Сумы — $36 400;
- Запорожье — $35 600.
Трехкомнатные квартиры
Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в таких городах:
- Кропивницкий — $145 000;
- Львов — $137 000;
- Киев — $133 000;
- Ужгород —$107 000;
- Черновцы — $103 000;
- Одесса — $89 000;
- Ивано-Франковск — $87 100;
- Винница — $87 000;
- Черкассы — $86 500;
- Луцк — $83 400;
- Днепр — $82 400;
- Ровно — $82 000;
- Житомир и Хмельницкий — $79 100;
- Тернополь — $76 500.
Наиболее доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:
- Чернигов — $74 300;
- Полтава — $74 200;
- Николаев — $68 300;
- Запорожье — $56 100;
- Харьков — $54 300;
- Сумы — $46 100.
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