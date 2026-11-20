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Ціни на первинці в Україні у листопаді 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості України станом на листопад 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у листопаді 2026 року з інфографікою ключових тенденцій.
- Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні
- Середні ціни по первинці в містах України
- Кількість ЖК у продажу по містах
- Середня ціна найдешевшої квартири на первинці
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні
Станом на листопад 2026 року первинний ринок України демонструє зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:
- Івано-Франківськ: 49 900 грн за м² — зростання на 30%;
- Чернівці: 54 900 грн за м² — зростання на 29%;
- Житомир: 43 000 грн за м² — зростання на 26%.
Середні ціни по первинці в містах України
Відповідно, станом на листопад 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають наступним чином.
Лідерами серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові виступають міста:
- Львів — $1 550;
- Київ — $1 430;
- Ужгород — $1 230;
- Чернівці та Вінниця — по $1 200;
- Одеса — $1 190;
- Рівне — $1 120;
- Івано-Франківськ — $1 090;
- Дніпро — $1 080;
- Кропивницький — $1 030.
Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у листопаді 2026 відносяться міста:
- Луцьк — $980;
- Житомир — $940;
- Тернопіль — $920;
- Черкаси, Полтава, Хмельницький — по $870;
- Чернігів — $850.
Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:
- Миколаїв — $700;
- Харків — $630;
- Суми — $570;
- Запоріжжя — $530.
Кількість ЖК у продажу по містах
За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються наступним чином:
- Київ (171 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України;
- Львів (149 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції;
- Одеса (68 ЖК) — третє місце;
- Хмельницький (58 ЖК), Івано-Франківськ (57), Ужгород (45) Тернопіль (42), Дніпро (41) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;
- Чернівці (33 ЖК), Вінниця (29), Черкаси (27) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції;
- Рівне (20 ЖК), Житомир (19), Полтава (17) та Харків, Луцьк (по 16) — суттєво менше ЖК;
- Миколаїв (15 ЖК), Чернігів (13), Запоріжжя (11), Кропивницький (6) та Суми (5) — мінімальна ринкова активність.
Середня ціна найдешевшої квартири на первинці
Однокімнатні квартири
Найдорожчі серед "найдешевших" квартир по Україні пропонуються у таких містах, як:
- Львів — $72 000;
- Київ — $68 500;
- Вінниця — $55 800;
- Дніпро — $51 100;
- Ужгород —$50 900;
- Рівне — $49 500;
- Чернівці — $48 200;
- Одеса — $47 800;
- Кропивницький — $44 500;
- Житомир — $44 400;
- Івано-Франківськ — $42 700;
- Луцьк — $42 300;
- Полтава — $41 800;
- Тернопіль — $41 500.
Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у листопаді 2026 пропонують міста:
- Хмельницький — $38 000;
- Черкаси — $35 900;
- Чернігів — $34 400.
Ще доступніші ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:
- Харків — $28 100;
- Суми — $25 600;
- Миколаїв — $25 200;
- Запоріжжя — $23 400.
Двокімнатні квартири
Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:
- Кропивницький — $116 000;
- Львів — $105 000;
- Київ — $99 500;
- Чернівці — $80 100;
- Ужгород —$76 600;
- Одеса — $76 000;
- Вінниця — $75 700;
- Рівне — $72 000;
- Дніпро — $68 800;
- Луцьк — $67 000;
- Івано-Франківськ — $65 100;
- Тернопіль — $64 400;
- Житомир — $63 600.
Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у листопаді 2026 року формують міста:
- Черкаси — $58 900;
- Полтава — $58 000;
- Хмельницький — $57 000;
- Чернігів — $53 500;
- Миколаїв — $51 800.
Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:
- Харків — $39 300;
- Суми — $36 400;
- Запоріжжя — $35 600.
Трикімнатні квартири
Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:
- Кропивницький — $145 000;
- Львів — $137 000;
- Київ — $133 000;
- Ужгород —$107 000;
- Чернівці — $103 000;
- Одеса — $89 000;
- Івано-Франківськ — $87 100;
- Вінниця — $87 000;
- Черкаси — $86 500;
- Луцьк — $83 400;
- Дніпро — $82 400;
- Рівне — $82 000;
- Житомир та Хмельницький — $79 100;
- Тернопіль — $76 500.
Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:
- Чернігів — $74 300;
- Полтава — $74 200;
- Миколаїв — $68 300;
- Запоріжжя — $56 100;
- Харків — $54 300;
- Суми — $46 100.
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