Редакція Dilo зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості України станом на листопад 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у листопаді 2026 року з інфографікою ключових тенденцій.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні

Станом на листопад 2026 року первинний ринок України демонструє зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:

Івано-Франківськ: 49 900 грн за м² — зростання на 30%;

Чернівці: 54 900 грн за м² — зростання на 29%;

Житомир: 43 000 грн за м² — зростання на 26%.

Середні ціни по первинці в містах України

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Відповідно, станом на листопад 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають наступним чином.

Лідерами серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові виступають міста:

Львів — $1 550;

Київ — $1 430;

Ужгород — $1 230;

Чернівці та Вінниця — по $1 200;

Одеса — $1 190;

Рівне — $1 120;

Івано-Франківськ — $1 090;

Дніпро — $1 080;

Кропивницький — $1 030.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у листопаді 2026 відносяться міста:

Луцьк — $980;

Житомир — $940;

Тернопіль — $920;

Черкаси, Полтава, Хмельницький — по $870;

Чернігів — $850.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

Миколаїв — $700;

Харків — $630;

Суми — $570;

Запоріжжя — $530.

Кількість ЖК у продажу по містах

Кількість ЖК у продажу по містах України — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються наступним чином:

Київ (171 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України;

Львів (149 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції;

Одеса (68 ЖК) — третє місце;

Хмельницький (58 ЖК), Івано-Франківськ (57), Ужгород (45) Тернопіль (42), Дніпро (41) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;

Чернівці (33 ЖК), Вінниця (29), Черкаси (27) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції;

Рівне (20 ЖК), Житомир (19), Полтава (17) та Харків, Луцьк (по 16) — суттєво менше ЖК;

Миколаїв (15 ЖК), Чернігів (13), Запоріжжя (11), Кропивницький (6) та Суми (5) — мінімальна ринкова активність.

Середня ціна найдешевшої квартири на первинці

Однокімнатні квартири

Середня ціна найдешевшої однокімнатної квартири на первинці по містах України — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі серед "найдешевших" квартир по Україні пропонуються у таких містах, як:

Львів — $72 000;

Київ — $68 500;

Вінниця — $55 800;

Дніпро — $51 100;

Ужгород —$50 900;

Рівне — $49 500;

Чернівці — $48 200;

Одеса — $47 800;

Кропивницький — $44 500;

Житомир — $44 400;

Івано-Франківськ — $42 700;

Луцьк — $42 300;

Полтава — $41 800;

Тернопіль — $41 500.

Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у листопаді 2026 пропонують міста:

Хмельницький — $38 000;

Черкаси — $35 900;

Чернігів — $34 400.

Ще доступніші ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

Харків — $28 100;

Суми — $25 600;

Миколаїв — $25 200;

Запоріжжя — $23 400.

Двокімнатні квартири

Середня ціна найдешевшої двокімнатної квартири на первинці по містах України — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:

Кропивницький — $116 000;

Львів — $105 000;

Київ — $99 500;

Чернівці — $80 100;

Ужгород —$76 600;

Одеса — $76 000;

Вінниця — $75 700;

Рівне — $72 000;

Дніпро — $68 800;

Луцьк — $67 000;

Івано-Франківськ — $65 100;

Тернопіль — $64 400;

Житомир — $63 600.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у листопаді 2026 року формують міста:

Черкаси — $58 900;

Полтава — $58 000;

Хмельницький — $57 000;

Чернігів — $53 500;

Миколаїв — $51 800.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

Харків — $39 300;

Суми — $36 400;

Запоріжжя — $35 600.

Трикімнатні квартири

Середня ціна найдешевшої трикімнатної квартири на первинці по містах України — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:

Кропивницький — $145 000;

Львів — $137 000;

Київ — $133 000;

Ужгород —$107 000;

Чернівці — $103 000;

Одеса — $89 000;

Івано-Франківськ — $87 100;

Вінниця — $87 000;

Черкаси — $86 500;

Луцьк — $83 400;

Дніпро — $82 400;

Рівне — $82 000;

Житомир та Хмельницький — $79 100;

Тернопіль — $76 500.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

Чернігів — $74 300;

Полтава — $74 200;

Миколаїв — $68 300;

Запоріжжя — $56 100;

Харків — $54 300;

Суми — $46 100.

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