Ивано-Франковск наступает на пятки Киеву по ценам на аренду жилья

Цены на аренду жилья в Украине стабилизировались в январе 2025-го – это месяц, который и до войны считался "мертвым" – не слишком активным с точки зрения спроса.

Еще в декабре спрос на аренду квартир достиг рекордных отметок в более-менее безопасной части страны.

Однако в западных регионах стоимость аренды потихоньку все же ползет вверх даже в январе, свидетельствуют данные ЛУН. В частности, в Киеве средняя цена 6 января 2025 уменьшилась на 500 гривен, чем это было в конце декабря 2024 — 16 500 грн против 16 тысяч.

Цена в Ужгороде выросла с 18 500 до 19 000 тысяч, в Ивано-Франковске — с 13 500 до 14 000 гривен. Во Львове цена за последний месяц не изменилась.

Средние цены аренды однокомнатной квартиры в Киеве в начале января 2025 года. Инфографика: ЛУН

За счет высокого спроса столицу обогнали Львов и Ужгород с ценами 17 и 19 тыс гривен. Однако на пятки Киеву уже наступает Ивано-Франковск со средней ценой 14 тысяч, а также Луцк — 13 500.

Дешевле всего снять квартиру сегодня в регионах, приближенных к линии фронта — это Херсон (3 тыс. грн за однокомнатную), Харьков (4 тыс. грн), Николаев и Запорожье (по 5 тыс гривен).

Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2025-го

Рост стоимости аренды квартир в столице в прошлом году был рекордными темпами – более 30% за год в гривне и 20% в долларе. Однако по сравнению со стоимостью аренды в октябре – 17500 за однокомнатную – в январе 2025 года ставка уменьшилась до 16 тысяч.

Дешевле всего в Киеве снимать жилье на Троещине — средние цены в Деснянском районе колеблются в районе 9 тысяч за однокомнатную. Инфографика: ЛУН

Дороже всего в январе снять жилье в столице традиционно в Печерском и Шевченковском районах. Средние цены на аренду по районам, по данным ЛУН, выглядят следующим образом:

Печерский район — 34 400 грн,

Шевченковский — 23 000 грн,

Голосеевский — 18 000 грн,

Подольский — 16 000 грн,

Святошинский —15 000 грн,

Дарницкий — 15000 грн,

Оболонский — 14 000 грн,

Днепровский —13 500 грн,

Святошинский — 13 000 грн,

Деснянский — 9 000 грн.

В то же время в аренде жилья в Киеве сместился интерес к новому жилью, хотя еще в ноябре-декабре спрос значительно преобладал именно на дореволюционные дома. Жилье в новых домах (после 2010 года) было номером два.

Как писало ранее Delo.ua, ВПЛ смогут получить субсидию на аренду жилья во всех регионах.

Также сообщалось о том, что из-за войны войны на посуточную аренду в Украине вырос спрос и цены.