Івано-Франківськ наступає на п'яти Києву за цінами на оредну квартир

Ціни на оренду житла в Україні стабілізувались у січні 2025-го - це місяць, який і до війни вважався "мертвим" - не надто активним з точки зору попиту.

Ще у грудні попит на оренду квартир досяг рекордних позначок.

Проте у західних регіонах вартість оренди потихеньку все ж повзе вгору, свідчать дані ЛУН. Зокрема, у Києві середня ціна 6 січня 2025-го зменшилась на 500 гривень, ніж це було наприкінці грудня 2024-го - 16 500 грн проти 16 тисяч.

Натомість ціна в Ужгороді зросла з 18 500 до 19 000 тисяч, у Івано-Франківську - з 13 500 до 14 000 гривень. У Львові ціна за останній місяць не змінилась.

Середні ціни на оренду однокімнатної квартири в Києві на початку січня 2025 року. Інфографіка: ЛУН

За рахунок високого попиту столицю обігнали вже Львів та Ужгород із цінами 17 і 19 тис гривень. Проте на п'яти Києву вже наступає Івано-Франківськ із середньою ціною 14 тисяч, а також Луцьк - 13 500.

Найдешевше винайняти квартиру сьогодні у регіонах, близьких до лінії фронту - це Херсон (3 тис. грн за однокімнатну), Харків (4 тис. грн), Миколаїв та Запоріжжя (по 5 тис гривень).

Ціни на оренду квартир у Києві у січні 2025

Зростання вартості оренди в столиці минулого року було рекордними темпами - понад 30% за рік у гривні і 20% у доларі. Проте порівняно із вартістю оренди в жовтні - 17500 за однокімнатну - у січні 2025 ставка зменшилась до 16 тисяч.

Найдешевше у Києві знімати житло на Троєщині - середні ціни у Деснянському районі коливаються в районі 9 тисяч за однокімнатну. Інфографіка: ЛУН

Найдорожче винайняти житло в столиці традиційно у Печерському та Шевченківському районах. Середні ціни на оренду по районах, за даними ЛУН, виглядають наступним чином:

Печерський район - 34 400 грн,

Шевченківський- 23 000 грн,

Голосіївський - 18 000 грн,

Подільський - 16 000 грн,

Святошинський 15 000 грн,

Дарницький 15000 грн,

Оболонський 14 000 грн,

Дніпровський 13 500 грн,

Святошинський - 13 000 грн,

Деснянський - 9 000 грн.

Водночас у оренді житла у Києві змістився інтерес до нового житла, хоча ще в грудні попит значно переважав саме на дореволюційні будинки. Житло у нових будинках (після 2010 року) було номером два.

Як писалоранйше Delo.ua, ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла в усіх регіонах.

Також повідомлялосьпро те, що через війну на подобову оренду в Україні зріс попит і ціни.