Компанию-управителя финансированием строительства киевского ЖК "Голосеевская долина" лишили лицензии: за что именно

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку наложила санкцию в отношении ООО “Финансовая компания ”Житло-Капитал" в виде остановки действия лицензии на осуществление деятельности по управлению имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления сделок с недвижимостью до 12 марта до 2024 года.

Как говорится в сообщении регулятора, ему поступали многочисленные жалобы от доверителей в отношении "Житло-Капитала" как управляющего фондом финансирования строительства вида А жилого комплекса "Голосеевская долина" (предыдущее название - "Парковая долина").

Комиссия установила, что компания системно нарушала законные права своих инвесторов, а именно использовала средства фонда не по целевому назначению, а также не сообщила инвесторам о переносе сроков сдачи в эксплуатацию объекта строительства.

Кроме того, открытие финансирования объектов строительства с 2015 года по настоящее время проходило без наличия всех необходимых документов, в том числе подтверждающих право сооружения на земельном участке объекта жилищного строительства.

Также НКЦБФР установлено, что "Житло-Капитал", в нарушение требований законодательства, хранил оперативные резервы ФФС на счетах, открытых в небанковском финансовом учреждении ООО "Касса народной помощи".

В настоящее время речь идет о средствах в размере около 3,7 миллиарда гривен. При этом еще 26 марта 2021 Национальный банк Украины аннулировал лицензию "Кассе народной помощи", а 23 апреля того же года исключил это общество из госреестра финучреждений.

В комиссии при этом напоминают, что, несмотря на остановку лицензии, финкомпания не освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных ранее заключенными договорами управления имуществом.

С момента остановки лицензии и на указанный срок запрещено создание новых ФФС, увеличение количества объектов строительства в уже созданных фондах и запрещено заключение новых договоров с установителями управления имуществом.

Отметим, что ЖК "Голосеевская долина" находится на улице Холодноярской (до 2022 года - Кайсарова), 7/9 в Киеве. Застройщиком комплекса выступает харьковская компания "Строй Сити Девелопмент".

В общей сложности он должен был состоять из пяти домов высотой 22-26 этажей на 1311 квартир. Впрочем, еще с марта 2022 года компания перестала информировать о ходе строительства незавершенного ЖК.