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Компанію-управителя фінансуванням будівництва київського ЖК "Голосіївська долина" позбавили ліцензії: за що саме
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку наклала санкцію у відношенні ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" у вигляді зупинення дії ліцензії на провадження діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю до 12 березня до 2024 року.
Як ідеться у повідомленні регулятора, до нього надходили численні скарги від довірителів щодо "Житло-Капіталу" як управителя фонду фінансування будівництва виду А житлового комплексу "Голосіївська долина" (попередня назва – "Паркова долина").
Так, комісія встановила, что компанія системно порушувала законні права своїх інвесторів, а саме використовувала кошти фонду не за цільовим призначенням, а також не повідомила інвесторів про перенесення строків здачі в експлуатацію об’єкта будівництва.
Крім того, відкриття фінансування об’єктів будівництва з 2015 року по теперішній час відбувалось без наявності всіх необхідних документів, зокрема тих, що підтверджують право спорудження на земельній ділянці об’єкту житлового будівництва.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також НКЦПФР встановлено, що "Житло-Капітал", порушуючи вимоги законодавства, зберігав оперативні резерви ФФБ на рахунках, відкритих у небанківській фінансовій установі ТОВ "Каса народної допомоги".
Наразі мова йде про кошти в розмірі близько 3,7 мільярда гривень. При цьому ще 26 березня 2021 року Національний банк України анулював ліцензію "Каси народної допомоги", а 23 квітня того ж року виключив це товариство з держреєстру фінустанов.
В комісії при цьому нагадують, що попри зупинення ліцензії фінкомпанія не звільняється від виконання обов’язків, які передбачені раніше укладеними договорами управління майном.
З моменту зупинення ліцензії і на вказаний термін заборонено створення нових ФФБ, збільшення кількості об’єктів будівництва в уже створених фондах та заборонено укладення нових договорів з установниками управління майном.
Зазначимо, що ЖК "Голосіївська долина" розташовано на вулиці Холодноярській (до 2022 року - Кайсарова), 7/9 в Києві. Забудовником комплексу виступає харківська компанія "Строй Сіті Девелопмент".
Загалом він мав складатися з п'яти будинків висотою 22-26 поверхів на 1311 квартир. Втім, ще з березня 2022 року компанія перестала інформувати про хід будівництва незавершеного ЖК.