Компанію-управителя фінансуванням будівництва київського ЖК "Голосіївська долина" позбавили ліцензії: за що саме

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку наклала санкцію у відношенні ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" у вигляді зупинення дії ліцензії на провадження діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю до 12 березня до 2024 року.

Як ідеться у повідомленні регулятора, до нього надходили численні скарги від довірителів щодо "Житло-Капіталу" як управителя фонду фінансування будівництва виду А житлового комплексу "Голосіївська долина" (попередня назва – "Паркова долина").

Так, комісія встановила, что компанія системно порушувала законні права своїх інвесторів, а саме використовувала кошти фонду не за цільовим призначенням, а також не повідомила інвесторів про перенесення строків здачі в експлуатацію об’єкта будівництва.

Крім того, відкриття фінансування об’єктів будівництва з 2015 року по теперішній час відбувалось без наявності всіх необхідних документів, зокрема тих, що підтверджують право спорудження на земельній ділянці об’єкту житлового будівництва.

Також НКЦПФР встановлено, що "Житло-Капітал", порушуючи вимоги законодавства, зберігав оперативні резерви ФФБ на рахунках, відкритих у небанківській фінансовій установі ТОВ "Каса народної допомоги".

Наразі мова йде про кошти в розмірі близько 3,7 мільярда гривень. При цьому ще 26 березня 2021 року Національний банк України анулював ліцензію "Каси народної допомоги", а 23 квітня того ж року виключив це товариство з держреєстру фінустанов.

В комісії при цьому нагадують, що попри зупинення ліцензії фінкомпанія не звільняється від виконання обов’язків, які передбачені раніше укладеними договорами управління майном.

З моменту зупинення ліцензії і на вказаний термін заборонено створення нових ФФБ, збільшення кількості об’єктів будівництва в уже створених фондах та заборонено укладення нових договорів з установниками управління майном.

Зазначимо, що ЖК "Голосіївська долина" розташовано на вулиці Холодноярській (до 2022 року - Кайсарова), 7/9 в Києві. Забудовником комплексу виступає харківська компанія "Строй Сіті Девелопмент".

Загалом він мав складатися з п'яти будинків висотою 22-26 поверхів на 1311 квартир. Втім, ще з березня 2022 року компанія перестала інформувати про хід будівництва незавершеного ЖК.