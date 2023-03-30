Низкий уровень вакантности, отсрочка новых проектов: эксперты спрогнозировали тенденции рынка складской недвижимости в Киеве

Аналитики прогнозируют, что в 2023 году в Киеве спрос на складские помещения останется в целом неизменным из-за неопределенности относительно продолжительности военных действий. В то же время ожидаются новые поглощения, которые будут обусловлены преимущественно решениями о переезде с незначительным количеством расширений и уменьшением количества сокращений площадей.

Об этом говорится в исследовании консалтинговой и инвестиционной компании в сфере коммерческой недвижимости CBRE Group.

В среднесрочной перспективе на рынке складской недвижимости будет наблюдаться низкий уровень вакантности, а рост арендных ставок в 2023 году не будет заметен, прогнозируют аналитики. Ожидается, что тенденция к фиксации арендных ставок в национальной валюте сохранится до войны.

Подавляющая часть проектов будет отсрочена из-за высоких рисков безопасности , оттока рабочей силы, перебоев в электроснабжении и нестабильности цен на строительные материалы.

"Учитывая существующие риски, девелоперы откладывали сдачу в эксплуатацию как проектов на ранних стадиях эвелопмента, так и почти завершенных объектов. Вероятно, эта тенденция сохранится до конца войны", - отмечают аналитики.

В то же время эксперты ожидают, что в 2023 году новое предложение будет более чем вдвое выше, чем в 2022 году.

Инфографика: CBRE Group

Аналитики также отмечают, что ввиду низких объемов будущего спекулятивного предложения, спрос на складские помещения может постепенно сместиться от аренды до строительства складов под собственные нужды.

В исследовании аналитики CBRE Group также выделяют основные тенденции 2022 года:

Годовой объем валового поглощения составил 144 000 кв.м, что на 16% меньше чем в 2021 году; Впервые в истории рынка объем складских площадей беспрецедентно снизился на 12% по сравнению с 2021 годом; Во втором полугодии 2022 года на рынок было введено около 45500 кв.м новых площадей; В 2022 году были введены в эксплуатацию RLC Logistics Center II (24 000 кв.м) и две очереди склада в Макарове (III очередь – 10 200 кв.м; IV очередь – 11 300 кв.м); Запрашиваемые арендные ставки на складские помещения колебались в диапазоне 133-159 грн/кв.м в месяц ($3,6-$4,3) для класса А и 95-110 грн/кв.м в месяц ($2,6-$3,0 ) для класса В. Фактические арендные ставки были в среднем на 5-7% ниже.

Инфографика: CBRE Group Инфографика: CBRE Group Инфографика: CBRE Group

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