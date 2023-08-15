Отель "Экспресс" в центре Киева вернули в государственную собственность

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины вернуло в государственную собственность после долгосрочной аренды целостный имущественный комплекс гостиницы "Экспресс" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что гостиница "Экспресс" с 2001 года находилась в аренде у частной компании.

"Мининфраструктуры, как орган управления, на протяжении последних лет неоднократно обращалось в уполномоченные органы контроля о необходимости возвращения из аренды гостиницы из-за нарушения условий договора, а также убытков для государства из-за заниженной стоимости. Согласно договору стоимость квадратного метра помещения в месяц составляла в среднем 12 гривен. В то время как по оценкам экспертов международных агентств недвижимости, стоимость подобных объектов в центре столицы составляет по меньшей мере 800 гривен за метр квадратный", - отмечают в ведомстве.

Сообщается, что по истечении срока аренды 31 июля 2023 года приказами Мининфраструктуры и Регионального отделения Фонда государственного имущества по городу Киеву целостный имущественный комплекс гостиницы "Экспресс" возвращен из аренды в государственную собственность.

"Несмотря на законные действия и основания, бывший арендатор не допускает представителей государства на объект, препятствует работе аудиторов и пытается осуществить рейдерский захват гостиницы "Экспресс". Подобные случаи, к сожалению, не единичны и имеют очень длинные исторические корни", - отмечают в ведомстве.

Мининфраструктура уже обратилась в правоохранительные органы для обеспечения законных прав государства на имущество и продолжает осуществлять мероприятия по эффективному управлению и использованию государственного имущества, находящегося в сфере управления ведомства.

Отметим, трехзвездочный отель "Экспресс" находится на бульваре Тараса Шевченко, 38/40. Строительство гостиницы продолжалось с 1978 по 1985 год. В отеле находились железнодорожные кассы, ведь рядом находится Центральный железнодорожный вокзал.

По данным издания " Наши Деньги ", гостиница "Экспресс" находилась в собственности "Украинского центра обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте Украины", 100% акций которого принадлежат ООО "Солид-Актив". Бенефициарным владельцем компании является Любовь Белова, супруга бывшего директора Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина.