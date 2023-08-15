Готель "Експрес" у центрі Києва повернули у державну власність

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повернуло у державну власність після довготривалої оренди цілісний майновий комплекс готелю "Експрес" в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що готель "Експрес" з 2001 року знаходився в оренді у приватної компанії.

"Мінінфраструктури, як орган управління, впродовж останніх років неодноразово зверталось до уповноважених органів контролю щодо необхідності повернення з оренди готелю через порушення умов договору, а також збитків для держави через занижену вартість. Згідно з договором вартість квадратного метра приміщення у місяць складала у середньому 12 гривень. Тоді як за оцінками експертів міжнародних агенцій нерухомості, вартість подібних обʼєктів у центрі столиці складає щонайменше 800 гривень за метр квадратний", - зауважують у відомстві.

Повідомляється, що після закінчення терміну оренди 31 липня 2023 року наказами Мінінфраструктури та Регіонального відділення Фонду державного майна по місту Києву цілісний майновий комплекс готель "Експрес" повернуто із оренди в державну власність.

"Попри законні дії та підстави, колишній орендар не допускає представників держави на обʼєкт, перешкоджає роботі аудиторів та намагається здійснити рейдерське захоплення готелю "Експрес". Подібні випадки, на жаль. не поодинокі і мають дуже довгі історичні корені", - зазначають у відомстві.

Мінінфраструктури вже звернулося до правоохоронних органів для забезпечення законних прав держави на майно і продовжує здійснювати заходи щодо ефективного управління та використання державного майна, яке перебуває в сфері управління відомства.

Зауважимо, тризірковий готель "Експрес" знаходиться на Бульварі Тараса Шевченка, 38/40. Будівництво готелю тривало з 1978 по 1985 рік. У готелі знаходились залізничні каси, адже поряд розміщується Центральний залізничний вокзал.

За даними видання "Наші Гроші", готель "Експрес" знаходився у власності "Українського центру обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України", 100% акцій якого належать ТОВ "Солід-Актив". Бенефіціарним власником компанії Любов Бєлова, дружина колишнього директора Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина.