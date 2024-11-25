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Украинцы получили более 23,2 млрд грн кредитов по программе "єОселя" за два года
С момента старта программы доступной ипотеки в Украине "єОселя" 14 тыс. 357 семей получили кредиты на сумму более 23,2 млрд. грн. Об этом сообщает правительственный портал.
Отмечается, что только за прошлую неделю, с 18 по 22 ноября, был выдан 141 кредит на общую сумму 229 млн грн.
Среди получателей:
· 51 военнослужащий и силовик;
· 12 педагогов;
· 9 медиков;
· 5 ученых;
· 56 семей без собственного жилья;
· 5 ветеранов;
· 3 ВПЛ.
Что известно о доступной ипотеке
Программа "єОселя" была запущена в октябре 2022 года для поддержки доступного ипотечного кредитования в Украине. Реализация проекта осуществляется с участием Министерства экономики Украины, Министерства цифровой трансформации Украины и ЧАО "Укрфинжилье".
Воспользоваться программой можно в 404 населенных пунктах Украины.
Банки-парнеры программы:
· Ощадбанк.
· ПриватБанк.
· Укргазбанк.
· Глобус Банк.
· Sky Banк.
· Сенс Банк.
· Банк Кредит Днепро.
· МТБ Банк.
· Таскомбанк.
· Bisbank.
Условия кредитования:
1. 3% годовых: для военнослужащих, правоохранителей, медиков, педагогов, ученых и их семей.
2. 7% годовых: для участников боевых действий, ветеранов, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других граждан, не имеющих собственного жилья.
Как писало Delo.ua, в 2024 году на первичном рынке наибольшим спросом на приобретение жилья по программе "єОселя" пользовались 1- и 2-комнатные квартиры площадью от 45 до 70 квадратных метров общей стоимостью от 2 до 3 миллионов гривен — это около 70% от всех сделок.