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Недвижимость
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Украинцы получили более 23,2 млрд грн кредитов по программе "єОселя" за два года

Что известно о программе єОселя в Украине?
В Украине выдано ипотечных кредитов более чем на 23,2 млрд грн

С момента старта программы доступной ипотеки в Украине "єОселя" 14 тыс. 357 семей получили кредиты на сумму более 23,2 млрд. грн. Об этом сообщает правительственный портал.

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Отмечается, что только за прошлую неделю, с 18 по 22 ноября, был выдан 141 кредит на общую сумму 229 млн грн.

Среди получателей:

·          51 военнослужащий и силовик;

·          12 педагогов;

·          9 медиков;

·          5 ученых;

·          56 семей без собственного жилья;

·          5 ветеранов;

·          3 ВПЛ.

Фото 2 — Украинцы получили более 23,2 млрд грн кредитов по программе "єОселя" за два года

Что известно о доступной ипотеке

Программа "єОселя" была запущена в октябре 2022 года для поддержки доступного ипотечного кредитования в Украине. Реализация проекта осуществляется с участием Министерства экономики Украины, Министерства цифровой трансформации Украины и ЧАО "Укрфинжилье".

Воспользоваться программой можно в 404 населенных пунктах Украины.

Банки-парнеры программы:

·          Ощадбанк.

·          ПриватБанк.

·          Укргазбанк.

·          Глобус Банк.

·          Sky Banк.

·          Сенс Банк.

·          Банк Кредит Днепро.

·          МТБ Банк.

·          Таскомбанк.

·          Bisbank.

Условия кредитования:

1.        3% годовых: для военнослужащих, правоохранителей, медиков, педагогов, ученых и их семей.

2.        7% годовых: для участников боевых действий, ветеранов, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других граждан, не имеющих собственного жилья.

Как писало Delo.ua, в 2024 году на первичном рынке наибольшим спросом на приобретение жилья по программе "єОселя" пользовались 1- и 2-комнатные квартиры площадью от 45 до 70 квадратных метров общей стоимостью от 2 до 3 миллионов гривен — это около 70% от всех сделок.

Автор:
Ольга Опенько