НБУ курс:

USD

41,32

+0,03

EUR

42,99

--0,47

Готівковий курс:

USD

41,71

41,65

EUR

44,00

43,76

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Нерухомість
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці отримали понад 23,2 млрд грн кредитів за програмою "єОселя" за два роки

Що відомо про програму єОселя в Україні?
В Україні видано іпотечних кредитів на понад 23,2 млрд грн

З моменту старту програми доступної іпотеки в Україні “єОселя” 14 тис. 357 родин отримали кредити на суму понад 23,2 млрд грн. Про це інформує урядовий портал.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронювати участь

Зазначається, що лише за минулий тиждень, з 18 по 22 листопада, було видано 141 кредит на загальну суму 229 млн грн.

Серед отримувачів:

·         51 військовослужбовець та силовик;

·         12 педагогів;

·         9 медиків;

·         5 науковців;

·         56 родин без власного житла;

·         5 ветеранів;

·         3 ВПО.

Фото 2 — Українці отримали понад 23,2 млрд грн кредитів за програмою "єОселя" за два роки

Що відомо про доступну іпотеку

Програма "єОселя" була запущена в жовтні 2022 року для підтримки доступного іпотечного кредитування в Україні. Реалізація проєкту здійснюється за участі Міністерства економіки України, Міністерства цифрової трансформації України та ПрАТ "Укрфінжитло".

Скористатися програмою можна в 404 населених пунктах України.

Банки-парнери програми:

·         Ощадбанк.

·         ПриватБанк.

·         Укргазбанк.

·         Глобус Банк.

·         Sky Bank.

·         Сенс Банк.

·         Банк Кредит Дніпро.

·         МТБ Банк.

·         Таскомбанк.

·         Bisbank.

Умови кредитування:

1.       3% річних: для військовослужбовців, правоохоронців, медиків, педагогів, науковців та їхніх сімей.

2.       7% річних: для учасників бойових дій, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших громадян, які не мають власного житла.

Як писало Delo.ua, у 2024 році на первинному ринку найбільшим попитом на придбання житла за програмою "єОселя" користувалися 1- та 2-кімнатні квартири площею від 45 до 70 квадратних метрів загальною вартістю від 2 до 3 мільйонів гривень - це близько 70% від усіх угод.

Автор:
Ольга Опенько