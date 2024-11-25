Українці отримали понад 23,2 млрд грн кредитів за програмою "єОселя" за два роки

З моменту старту програми доступної іпотеки в Україні “єОселя” 14 тис. 357 родин отримали кредити на суму понад 23,2 млрд грн. Про це інформує урядовий портал.

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Зазначається, що лише за минулий тиждень, з 18 по 22 листопада, було видано 141 кредит на загальну суму 229 млн грн.

Серед отримувачів:

· 51 військовослужбовець та силовик;

· 12 педагогів;

· 9 медиків;

· 5 науковців;

· 56 родин без власного житла;

· 5 ветеранів;

· 3 ВПО.

Що відомо про доступну іпотеку

Програма "єОселя" була запущена в жовтні 2022 року для підтримки доступного іпотечного кредитування в Україні. Реалізація проєкту здійснюється за участі Міністерства економіки України, Міністерства цифрової трансформації України та ПрАТ "Укрфінжитло".

Скористатися програмою можна в 404 населених пунктах України.

Банки-парнери програми:

· Ощадбанк.

· ПриватБанк.

· Укргазбанк.

· Глобус Банк.

· Sky Bank.

· Сенс Банк.

· Банк Кредит Дніпро.

· МТБ Банк.

· Таскомбанк.

· Bisbank.

Умови кредитування:

1. 3% річних: для військовослужбовців, правоохоронців, медиків, педагогів, науковців та їхніх сімей.

2. 7% річних: для учасників бойових дій, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших громадян, які не мають власного житла.

Як писало Delo.ua, у 2024 році на первинному ринку найбільшим попитом на придбання житла за програмою "єОселя" користувалися 1- та 2-кімнатні квартири площею від 45 до 70 квадратних метрів загальною вартістю від 2 до 3 мільйонів гривень - це близько 70% від усіх угод.