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Українці отримали понад 23,2 млрд грн кредитів за програмою "єОселя" за два роки
З моменту старту програми доступної іпотеки в Україні “єОселя” 14 тис. 357 родин отримали кредити на суму понад 23,2 млрд грн. Про це інформує урядовий портал.
Зазначається, що лише за минулий тиждень, з 18 по 22 листопада, було видано 141 кредит на загальну суму 229 млн грн.
Серед отримувачів:
· 51 військовослужбовець та силовик;
· 12 педагогів;
· 9 медиків;
· 5 науковців;
· 56 родин без власного житла;
· 5 ветеранів;
· 3 ВПО.
Що відомо про доступну іпотеку
Програма "єОселя" була запущена в жовтні 2022 року для підтримки доступного іпотечного кредитування в Україні. Реалізація проєкту здійснюється за участі Міністерства економіки України, Міністерства цифрової трансформації України та ПрАТ "Укрфінжитло".
Скористатися програмою можна в 404 населених пунктах України.
Банки-парнери програми:
· Ощадбанк.
· ПриватБанк.
· Укргазбанк.
· Глобус Банк.
· Sky Bank.
· Сенс Банк.
· Банк Кредит Дніпро.
· МТБ Банк.
· Таскомбанк.
· Bisbank.
Умови кредитування:
1. 3% річних: для військовослужбовців, правоохоронців, медиків, педагогів, науковців та їхніх сімей.
2. 7% річних: для учасників бойових дій, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших громадян, які не мають власного житла.
Як писало Delo.ua, у 2024 році на первинному ринку найбільшим попитом на придбання житла за програмою "єОселя" користувалися 1- та 2-кімнатні квартири площею від 45 до 70 квадратних метрів загальною вартістю від 2 до 3 мільйонів гривень - це близько 70% від усіх угод.