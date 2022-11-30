Укрэксимбанк повторно выставил на продажу долговые обязательства Львовского автобусного завода

Обеспеченная ипотекой недвижимость производственного назначения находится во Львове.

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Государственный Укрэксимбанк объявляет второй аукцион по продаже права требования по кредитным договорам ЛАЗа. Первые торги, назначенные на 24 ноября 2022 года, не состоялись по объективным причинам: инвесторы должны были изучить и проверить уведомление Банка об отсутствии ограничений в праве АО "Укрэксимбанк" продать права требования по кредитным договорам и договорам обеспечения, включенным в состав лота № 518904 аукциона, который проведен в 2021 году и признан несостоявшимся.

Стартовая цена второго аукциона по продаже прав требования и дебиторской задолженности составляет 96,99 млн гривен.

Долговые обязательства должника перед банком обеспечены договорами ипотеки помещений производственного назначения и залога оборудования, создававших полный технологический цикл работы предприятия. Общая площадь производственных помещений – более 137 тыс кв. Среди них административные и производственные здания машиностроительного завода, в частности, помещения главного производственного корпуса, блок складов, участок качания шин, механический склад, транспортный цех, гаражи, мастерские.

Огромный массив промышленной застройки, переданный в ипотеку Банка, расположен на улице Стрыйской во Львове и занимает более 50 га территории, граничащей с новой жилой и коммерческой застройкой крупнейшего жилого массива города.

Победитель аукциона по реализации прав требования будет иметь возможность, как новый ипотекодержатель, получить средства от реализации недвижимого имущества в процедуре ликвидации ипотекодателя или приобрести его в собственность в случае, если торги по продаже имущества не состоятся.

Находящееся в ипотеке недвижимое имущество является наиболее ценной частью активов завода. Не секрет, что на эту территорию города немало претендентов, в частности, среди застройщиков. И только будущий собственник недвижимого имущества, расположенного на территории предприятия, реально сможет оценить инвестиционный потенциал данного проекта. Для этого необходимо сделать первый шаг – поучаствовать в предложенном банком аукционе.

Приобрести права требования по кредитным договорам можно в электронной системе ГП "СЕТАМ " 13 декабря 2022 года.