Укрексімбанк повторно виставив на продаж боргові зобов’язання Львівського автобусного заводу

Забезпечені іпотекою нерухомості виробничого призначення знаходяться у Львові.

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Державний Укрексімбанк оголошує другий аукціон з продажу права вимоги за кредитними договорами ЛАЗу. Перші торги, які були призначені на 24 листопада 2022 року, не відбулися за об’єктивних причин: інвестори мали вивчити та перевірити повідомлення Банку про відсутність обмежень у праві АТ "Укрексімбанк" продати права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, включеними до складу лоту № 518904 аукціону, який проведено у 2021 році та визнано таким, що не відбувся.

Стартова ціна другого аукціону з продажу прав вимоги та дебіторської заборгованості складає 96,99 млн гривень.

Боргові зобов’язання боржника перед банком забезпечені договорами іпотеки приміщень виробничого призначення та застави обладнання, які створювали повний технологічний цикл роботи підприємства. Загальна площа виробничих приміщень – понад 137 тис. кв.м. Серед них адміністративні та виробничі будівлі машинобудівного заводу, зокрема, приміщення головного виробничого корпусу, блок складів, дільниця помпування шин, механічний склад, транспортний цех, гаражі, майстерні тощо.

Величезний масив промислової забудови, переданий в іпотеку Банку, розташований навулиці Стрийській у м. Львові та займає більше 50 га території, що межує з новою житловою та комерційною забудовою найбільшого житлового масиву міста.

Переможець аукціону з реалізації прав вимоги матиме можливість, як новий іпотекодержатель, отримати кошти від реалізації нерухомого майна в процедурі ліквідації іпотекодавця або набути його у власність в разі, якщо торги з продажу майна не відбудуться.

Нерухоме майно, що перебуває в іпотеці, є найбільш цінною частиною активів заводу. Не секрет, що на цю територію міста є чимало претендентів, зокрема, серед забудовників. І тільки майбутній власник нерухомого майна, розташованого на території підприємства, реально зможе оцінити інвестиційний потенціал даного проекту. Для цього необхідно зробити перший крок – прийняти участь у запропонованому банком аукціоні.

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна в електронній системі ДП "СЕТАМ" 13 грудня 2022 року.