Лидеры аптечного рынка: как фармацевтический ритейл развивается вопреки войне

Рынок аптек в Украине в 2024 году демонстрирует способность к развитию, хотя и продолжает сталкиваться с вызовами из-за военных действий. После почти трех лет войны отрасль показывает положительные тенденции. “ТОП-100” определил лидеров аптечного рынка и выяснил, как фармацевтический ритейл развивается несмотря на войну.

Как растет рынок фармацевтики

По данным аналитической системы исследования рынка PharmXplorer компании Proxima Research, по итогам первого квартала 2024 года заметна положительная тенденция в продажах аптечных товаров: объем продаж достиг 47,7 млрд грн, или 334,6 млн упаковок. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объем продаж вырос на 20% в гривневом эквиваленте и на 4% в натуральном. В долларовом измерении объем продаж составляет $1,2 млрд, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, заметно увеличивается объем продаж диетических добавок, в том числе рост в денежном исчислении составил 40%, а в натуральном — 28%. Эти показатели значительно превышают среднерыночные показатели роста, способствующие увеличению доли диетических добавок в общей структуре рынка. Так, по итогам первого квартала 2024 г. их доля составляла 11,5% в денежном и 9,2% в натуральном исчислении.

В общей структуре аптечных продаж товаров, производимых украинскими и зарубежными компаниями, наблюдается незначительное смещение в пользу отечественных препаратов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако в натуральном исчислении доля зарубежных производителей увеличилась.

В целом, украинцы все больше покупают товары локальных производителей, чтобы поддержать отечественное производство. Такую тенденцию подтверждают данные исследовательской компании Gradus Research, ведь результаты опроса свидетельствуют, что поддержка украинских производителей остается важным фактором выбора товаров.

Так, главным стимулом для этого является желание поддержать украинское, такой мотив назвали 57% респондентов. Второе место занимает экономия средств (45%). Интересно, что женщины чаще руководствуются эмоциональным желанием поддержать отечественное, в то время как мужчины выбирают более рациональный подход, ориентируясь на экономию.

Эта тенденция способствует росту популярности украинских брендов по сравнению с зарубежными. Если в декабре 2022 69% опрошенных заявляли о готовности покупать товары или услуги украинских производителей, то теперь эта доля увеличилась до 74%.

Следует отметить, что война и связанные с ней процессы повлияли на структуру потребления. До полномасштабного вторжения фиксировалась тенденция увеличения доли рецептурных препаратов, однако в I квартале 2022 года этот показатель несколько снизился. Впрочем, уже в I квартале 2023-го тенденция к увеличению доли рецептурных лекарств в структуре аптечных продаж возобновилась. Также с 2022 года отмечается существенное уменьшение объемов продаж препаратов, применявшихся для лечения COVID-19, в том числе антибиотиков, ведь с началом войны эта проблема отошла на второй план. В то же время возросли объемы продаж противовоспалительных средств, анальгетиков и успокаивающих препаратов, такая тенденция наблюдается в течение всего 2024 года. Яна Среда коммерческий директор сети аптек "АНЦ"

Миграция большого числа населения сказывается на объемах потребления. Однако стоимость лекарств и медицинских товаров продолжает расти из-за снижения курса гривны и роста стоимости импорта. Так, стоимость лекарства в Украине в течение 2023-2024 годов выросла в среднем на 10%, что стало следствием инфляционных процессов и роста расходов на импорт.

Кроме того, проблемы с логистикой, увеличение стоимости горючего и курсовые колебания стали важными факторами, повлиявшими на цены на лекарства. Однако, в отличие от других стран, правительство Украины смогло избежать масштабных спекуляций и неконтролируемых ценовых скачков, введя определенные механизмы регулирования цен .

Лидеры рынка

За последние годы сформировалась крепкая пятерка лидеров рынка, активно конкурирующих в Киеве и регионах. Для столичного региона это сети аптек " АНЦ", "Бажаємо здоров'я", "Аптека Доброго Дня", "Подорожник" и "9-1-1", которые предоставляют наибольший спектр услуг в отрасли. Кроме того, эти сети контролируют почти 60% рынка розничных продаж лекарства и владеют 34% аптечных точек.

Сеть аптек АНЦ имеет наибольшее количество киевских отделений среди участников — более 170 аптек, где продается примерно 32 тыс. наименований лекарств и товаров для здоровья. У ближайших конкурентов — аптек "Бажаємо здоров'я " и "Аптека Доброго Дня" — количество столичных отделений составляет 160 и 130 соответственно.

По данным RAU, по состоянию на 2024 год в Украине лидером рынка остается запорожская компания "Аптека-Магнолия", управляющая сетями "АНЦ", "Копейка", "ШАР@" и другими и имеющая долю выручки 16,3%. Компания активно инвестирует в технологии, внедрив ликоматы для выдачи онлайн-заказов. Имея около 1350 аптек в 182 городах, компания превосходит конкурентов по финансовым показателям, несмотря на меньшее количество торговых точек.

Сеть "Подорожник" из Львова — лидер по количеству аптек: имеет 1813 аптек по состоянию на 2024 год. Сеть занимает второе место по выручке с долей 15,5%. Она развивает собственные торговые марки, выпуская более 450 наименований продукции, что помогает удерживать первые позиции на рынке.

Третье место принадлежит "9-1-1". Несмотря на потерю более 500 аптек из-за войны, компания быстро восстановилась, запустив мобильные аптеки для прифронтовых регионов Харьковщины, и даже превзошла довоенное количество аптечных точек.

Ключевые каналы для продвижения

Национальное телевидение остается ключевым инструментом для продвижения фармацевтической продукции, хотя и претерпевает изменения. В 2024 году консолидация продаж прямой рекламы достигла такого уровня, что вопроса конкуренции уже почти не стоит. Однако это вызывает сомнения, стала ли реклама более гибкой для рекламодателей в выборе формата и способа размещения.

Украинский сегмент YouTube тоже активно развивается, предлагая новые возможности. Использование YouTube Premium стимулирует рост интеграционной рекламы, что требует более точной оценки ее эффективности.

Еще одной тенденцией является расширение рекламных возможностей в IPTV и OTT-платформах. В частности, динамическое размещение рекламы приобретает популярность, хотя это и приводит к новым вызовам в определении оптимальной пропорции между различными рекламными инструментами. Все это требует глубочайшего анализа и адаптации стратегий продвижения.

Идет миграция, влияющая на объем рынка и продажи. Потребление в количестве упаковок из года в год падает, а количество клиентов на одну аптеку сокращается. Поэтому конкуренция растет и все задаются вопросом, как сформировать долгосрочные отношения с клиентом, чтобы он выбирал тебя. Большая проблема для бизнеса – кадровый голод, поэтому продолжим оптимизировать рабочие процессы, создавать благоприятные условия труда для сотрудников, мотивировать их. Также наша сеть и дальше будет формировать специальное индивидуальное предложение для каждого клиента, учитывая набор товаров в его корзине. Каждый вызов сегодня – это детализированный план работы на будущее, и наша команда продолжит развивать аптечный сектор. Оксана Кириченко CEO "Аптека Доброго Дня"

Дальнейшее развитие: игроки фармрынка настроены положительно

Рынок аптек в Украине продолжает адаптироваться к условиям войны Он демонстрирует устойчивость к внешним и внутренним вызовам, и хотя его полное восстановление еще не завершено, положительные тенденции свидетельствуют о восстановлении и развитии отрасли.

За последние годы украинская фармацевтическая отрасль стала одним из лидеров по экономическим показателям, формируя значительную часть ВВП страны. Крупнейшие игроки активно расширяют свое присутствие, в частности, на новых территориях, а внедрение новых технологий и услуг позволяет поддерживать доступность медикаментов в условиях ограниченной поставки и экономической нестабильности.

Игроки рынка настроены оптимистично по дальнейшему развитию фармацевтической отрасли. По прогнозам, в 2024 году объем аптечных продаж лекарства в денежном исчислении может вырасти на 13,2% по пессимистическому сценарию и до 31,6% по оптимистическому. Базовый сценарий предполагал рост на 19,7% к концу 2024 года.

Однако война и ее последствия продолжают оказывать существенное влияние на экономику и фармацевтическую отрасль, создавая дополнительные вызовы для стабильного развития. Однако игроки рынка настроены продолжать развиваться, цифровизировать сервисы, улучшать предоставление услуг, а также конкурировать с другими предпринимателями.

АНЦ

Год основания: 2000

Количество сотрудников: более 7000

Одна из наиболее развитых аптечных сетей Украины, в которую входят аптеки "АНЦ", "ШАР@" и "Копейка". Сеть АНЦ насчитывает 1350 аптек в 182 городах Украины и предлагает потребителям более 32 тыс. товарных позиций. Более 110 млн грн компания направила на помощь ВСУ и другие гуманитарные нужды.

Бажаємо здоров'я

Год основания: 2001

Количество сотрудников: 4200

Сетью аптек "Бажаємо здоров'я" управляет ООО "Сириус-95", она входит в пятерку крупнейших по количеству торговых точек в Украине. По состоянию на 2024 год в сеть входило 1206 аптек. Она предлагает потребителям ассортимент медицинских и косметических товаров более 17 тыс. товарных позиций,

Доброго дня

Год основания : 2006

Количество сотрудников : около 2000

"Аптека Доброго Дня" насчитывает более 300 аптек по всей стране и около 16 тыс. SKU продукции. Компания перезагрузила старый аптечный рынок: первой в Украине начала открывать аптеки-фарммаркеты, которые закрывали потребность не только в лекарстве. На их полках можно найти все необходимые лекарства, витамины, БАДы и продукцию около 200 косметических брендов. Если обычная аптека ассоциируется с болезнью, то Аптека Доброго Дня должна олицетворять пространство здоровья и красоты. Именно поэтому главная идея компании — научить каждого украинца культуре употребления лекарства, беспокоиться о своем здоровье и принимать меры превентивной медицины.

9-1-1

Год основания: 1996

Количество сотрудников : более 10 000

Аптека "9-1-1" насчитывает более 1700 аптек по всей Украине. В 2014 году первой в стране внедрила онлайн-бронирование лекарств. Постоянно развивает инновационные сервисы, включая телемедицину. В январе 2024 года запустила первый в Украине Мобильный аптечный пункт для обслуживания удаленных, деоккупированных и прифронтовых территорий. Пока 3 МАПа "Аптека 9-1-1" курсируют Харьковщиной и Херсонщиной.