Лідери аптечного ринку: як фармацевтичний ритейл розвивається попри війну

Ринок аптек в Україні у 2024 році демонструє здатність до розвитку, хоча й продовжує стикатися з викликами через військові дії. Після майже трьох років великої війни галузь показує позитивні тенденції. “ТОП-100” визначив лідерів аптечного ринку та з'ясував, яким чином фармацевтичний ритейл розвивається попри війну.

Як зростає ринок фармацевтики

За даними аналітичної системи дослідження ринку PharmXplorer компанії Proxima Research, за підсумками першого кварталу 2024 року помітна позитивна тенденція у продажах аптечних товарів: обсяг продажів сягнув 47,7 млрд грн, або 334,6 млн паковань. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг продажів зріс на 20% у гривневому еквіваленті та на 4% у натуральному. У доларовому вимірі обсяг продажів становить $1,2 млрд, що на 15% більше порівняно з минулим роком.

Крім того, помітно збільшується обсяг продажу дієтичних добавок, зокрема, зростання у грошовому обчисленні становило 40%, а у натуральному — 28%. Ці показники значно перевищують середньоринкові показники зростання, які сприяють збільшенню частки дієтичних добавок у загальній структурі ринку. Так, за підсумками першого кварталу 2024 року їхня частка становила 11,5% у грошовому та 9,2% у натуральному обчисленні.

У загальній структурі аптечних продажів товарів, вироблених українськими та закордонними компаніями, спостерігається незначний зсув на користь вітчизняних препаратів порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Однак у натуральному обчисленні частка зарубіжних виробників збільшилася.

Загалом українці дедалі більше купують товари локальних виробників, щоб підтримати вітчизняне виробництво. Таку тенденцію підтверджують дані дослідницької компанії Gradus Research, адже результати опитування свідчать про те, що підтримка українських виробників залишається важливим чинником вибору товарів.

Так, головним стимулом для цього є бажання підтримати українське, такий мотив назвали 57% респондентів. Друге місце посідає економія коштів (45%). Цікаво, що жінки частіше керуються емоційним бажанням підтримати вітчизняне, тоді як чоловіки обирають більш раціональний підхід, орієнтуючись на економію.

Ця тенденція сприяє зростанню популярності українських брендів порівняно із закордонними. Якщо у грудні 2022 року 69% опитаних заявляли про готовність купувати товари чи послуги українських виробників, то тепер ця частка збільшилася до 74%.

Варто наголосити, що війна та пов’язані з нею процеси вплинули на структуру споживання. До повномасштабного вторгнення фіксувалася тенденція до збільшення частки рецептурних препаратів, однак у І кварталі 2022 року цей показник дещо знизився. Втім уже у І кварталі 2023-го тенденція до збільшення частки рецептурних ліків у структурі аптечного продажу відновилася. Також від 2022 року відзначається суттєве зменшення обсягів продажу препаратів, які застосовували для лікування COVID-19, зокрема антибіотиків, адже з початком війни ця проблема відійшла на другий план. Водночас зросли обсяги продажу протизапальних засобів, анальгетиків та заспокійливих препаратів, така тенденція спостерігається протягом усього 2024 року. Яна Середа комерційна директорка мережі аптек "АНЦ"

Міграція значної частини населення позначається на обсягах споживання. Проте вартість ліків і медичних товарів продовжує зростати через зниження курсу гривні та зростання вартості імпорту​. Так, вартість ліків в Україні протягом 2023-2024 років зросла у середньому на 10%, що стало наслідком інфляційних процесів та зростання витрат на імпорт.

Крім того, проблеми з логістикою, збільшення вартості пального та курсові коливання стали важливими чинниками, які вплинули на ціни на ліки. Проте, на відміну від інших країн, уряд України зміг уникнути масштабних спекуляцій та неконтрольованих цінових стрибків, запровадивши певні механізми регулювання цін​.

Лідери ринку

За останні роки сформувалася міцна п’ятірка лідерів ринку, які активно конкурують у Києві та регіонах. Для столичного регіону це мережі аптек "АНЦ", "Бажаємо здоровʼя", "Аптека Доброго Дня", "Подорожник" та "9-1-1", які надають найбільший спектр послуг у галузі. Крім того, ці мережі контролюють майже 60% ринку роздрібних продажів ліків і володіють 34% аптечних точок.

Мережа аптек АНЦ має найбільшу кількість київських відділень серед учасників — більш ніж 170 аптек, де продається приблизно 32 тис. найменувань ліків та товарів для здоровʼя. У найближчих конкурентів — аптек "Бажаємо здоровʼя" та "Аптека Доброго Дня" — кількість столичних відділень становить 160 і 130 відповідно.

За даними RAU, станом на 2024 рік в Україні лідером ринку залишається запорізька компанія "Аптека-Магнолія", яка управляє мережами "АНЦ", "Копійка", "ШАР@" та іншими та має частку виторгу 16,3%. Компанія активно інвестує у технології, впровадивши лікомати для видачі онлайн-замовлень. Маючи приблизно 1350 аптек у 182 містах, компанія перевершує конкурентів за фінансовими показниками, попри меншу кількість торговельних точок.

Мережа "Подорожник" зі Львова — лідер за кількістю аптек: має 1813 аптек станом на 2024 рік. Мережа посідає друге місце за виторгом із часткою 15,5%. Вона розвиває власні торговельні марки, випускаючи понад 450 найменувань продукції, що допомагає утримувати перші позиції на ринку.

Третє місце належить "9-1-1". Попри втрату понад 500 аптек через війну, компанія швидко відновилася, запустивши мобільні аптеки для прифронтових регіонів Харківщини, і навіть перевершила довоєнну кількість аптечних точок.

Ключові канали для просування

Національне телебачення залишається ключовим інструментом для просування фармацевтичної продукції, хоча й зазнає змін. У 2024 році консолідація продажів прямої реклами досягла такого рівня, що питання конкуренції вже майже не стоїть. Проте це викликає сумніви, чи стала реклама більш гнучкою для рекламодавців у виборі формату та способу розміщення.

Український сегмент YouTube також активно розвивається, пропонуючи нові можливості. Використання YouTube Premium стимулює зростання інтеграційної реклами, що потребує більш точної оцінки її ефективності.

Ще однією тенденцією є розширення рекламних можливостей в IPTV та на OTT-платформах. Зокрема, динамічне розміщення реклами набуває популярності, хоча це й зумовлює нові виклики у визначенні оптимальної пропорції між різними рекламними інструментами. Усе це потребує глибокого аналізу та адаптації стратегій просування.

Триває міграція, що впливає на обсяг ринку та продажі. Споживання у кількості паковань рік до року падає, а кількість клієнтів на одну аптеку скорочується. Тож конкуренція зростає і всі переймаються питанням, як сформувати довгострокові відносини з клієнтом, щоб він обирав тебе. Велика проблема для бізнесу — кадровий голод, тому продовжимо оптимізовувати робочі процеси, створювати сприятливі умови праці для співробітників, мотивувати їх. Також наша мережа й надалі формуватиме спеціальну індивідуальну пропозицію для кожного клієнта, зважаючи на набір товарів у його кошику. Кожен виклик сьогодні — це деталізований план роботи на майбутнє, і наша команда продовжить розвивати аптечний сектор. Оксана Кириченко CEO "Аптека Доброго Дня"

Подальший розвиток: гравці фармринку налаштовані позитивно

Ринок аптек в Україні продовжує адаптуватися до умов війни. Він демонструє стійкість до зовнішніх і внутрішніх викликів, і хоча його повне відновлення ще не завершене, позитивні тенденції свідчать про відновлення та розвиток галузі.

За останні роки українська фармацевтична галузь стала однією з лідерів за економічними показниками, формуючи значну частину ВВП країни. Найбільші гравці активно розширюють свою присутність, зокрема, на нових територіях, а впровадження нових технологій та послуг дає змогу підтримувати доступність медикаментів в умовах обмеженого постачання та економічної нестабільності.

Гравці ринку налаштовані оптимістично щодо подальшого розвитку фармацевтичної галузі. За прогнозами, у 2024 році обсяг аптечних продажів ліків у грошовому обчисленні може зрости на 13,2% за песимістичним сценарієм і до 31,6% за оптимістичним. Базовий сценарій передбачав зростання на 19,7% до кінця 2024 року.

Однак війна та її наслідки продовжують суттєво впливати на економіку й фармацевтичну галузь, створюючи додаткові виклики для стабільного розвитку. Проте гравці ринку налаштовані продовжувати розвиватись, цифровізувати сервіси, покращувати надання послуг, а також конкурувати з іншими підприємцями.

АНЦ

Рік заснування: 2000

Кількість співробітників: понад 7000

Одна з найбільш розвинутих аптечних мереж України, до якої входять аптеки "АНЦ", "ШАР@" та "Копійка". Мережа АНЦ налічує 1350 аптек у 182 містах України та пропонує споживачам більш ніж 32 тис. товарних позицій. Понад 110 млн грн компанія спрямувала на допомогу ЗСУ та інші гуманітарні потреби.

Бажаємо здоров’я

Рік заснування: 2001

Кількість співробітників: 4200

Мережею аптек "Бажаємо здоров’я" управляє ТОВ "Сіріус-95", вона входить до п’ятірки найбільших за кількістю торговельних точок в Україні. Станом на 2024 рік до мережі входило 1206 аптек. Вона пропонує споживачам асортимент медичних та косметичних товарів з понад 17 тис. товарних позицій.

Доброго дня

Рік заснування: 2006

Кількість співробітників: близько 2000

"Аптека Доброго Дня" налічує понад 300 аптек по всій країні та приблизно 16 тис. SKU продукції. Компанія перезавантажила старий аптечний ринок: першою в Україні почала відкривати аптеки-фарммаркети, які закривали потребу не тільки у ліках. На їхніх полицях можна знайти всі необхідні ліки, вітаміни, БАДи та продукцію майже 200 косметичних брендів. Якщо звичайна аптека асоціюється з хворобою, то "Аптека Доброго Дня" має уособлювати простір здоров’я та краси. Саме тому головна ідея компанії — навчити кожного українця культури вживання ліків, турбуватися про своє здоров’я та вживати заходів превентивної медицини.

9-1-1

Рік заснування: 1996

Кількість співробітників: понад 10 000

Аптека "9-1-1" налічує понад 1700 аптек по всій Україні. У 2014 році першою у країні впровадила онлайн-бронювання ліків. Постійно розвиває інноваційні сервіси, включаючи Телемедицину. У січні 2024 запустила перший в Україні Мобільний аптечний пункт для обслуговування віддалених, деокупованих та прифронтових територій. Наразі 3 МАПи "Аптека 9-1-1" курсують Харківщиною та Херсонщиною.