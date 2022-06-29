Novus откроет свой первый новый магазин с начала войны

Сеть супермаркетов Novus 1 июля в 09:00 впервые с начала полномасштабной войны откроет свой новый магазин в Киеве.

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Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Новый супермаркет Novus расположен по адресу Киев, Керченская площадь, 7.

"Несмотря на военное положение, мы верим в будущее и стабильность нашего государства, поэтому открываем новый супермаркет нашей сети", — отметили в Novus.

В магазине можно будет найти пекарню со свежей выпечкой, готовые домашние кулинарные блюда, охлажденное мясо собственного производства, свежую рыбу, гриль-продукцию, пирожные, торты, горячую и охлажденную пиццу, сезонные фрукты, овощи и многое другое.

С первых дней работы в супермаркете будут действовать скидки на разные продукты.

Напомним, главный офис компании "Novus Украина" из-за ракетного удара российских войск по ТРЦ Retroville в Киеве 20 марта практически полностью уничтожен.

Из-за ракетного удара в супермаркете Novus, который находился в этом торгово-развлекательном центре, повреждены внутренние конструкции, произошел обвал потолков и разбито оборудование.