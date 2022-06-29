Novus відкриє свій перший новий магазин з початку війни

Мережа супермаркетів Novus 1 липня о 09:00 уперше з початку повномасштабної війни відкриє свій новий магазин у Києві.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Новий супермаркет Novus розташований за адресою Київ, Керченська площа, 7

"Незважаючи на військовий стан, ми віримо в майбутнє та стабільність нашої держави, тому відкриваємо новий супермаркет нашої мережі", - зазначили у Novus.

У магазині можна буде знайти пекарню зі свіжою випічкою, готові домашні кулінарні страви, охолоджене м'ясо власного виробництва, свіжу рибу, гриль-продукцію, тістечка, торти, гарячу та охолоджену піцу, сезонні фрукти, овочі та багато іншого.

З перших днів роботи у супермаркеті діятимуть знижки на різні продукти.

Нагадаємо, головний офіс компанії "Novus Україна" через ракетний удар російських військ по ТРЦ Retroville у Києві 20 березня практично повністю знищено.

Через ракетний удар у супермаркеті Novus, який перебував у цьому торговельно-розважальному центрі, пошкоджено внутрішні конструкції, стався обвал стель та розбито обладнання.