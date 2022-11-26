Онлайн-продажи в США в "черную пятницу" достигли рекордных $9 млрд

Потребители в США потратили рекордные $9,12 млрд в ходе онлайн-покупок на "черную пятницу" в 2023 году.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Adobe Analytics, которая измеряет электронную коммерцию путем анализа транзакций на вебсайтах.

Так, несмотря на высокую инфляцию американские потребители смогли приобрести товары по большим скидкам, от смартфонов до игрушек.

Как сообщает Adobe Analytics, онлайн-расходы выросли на 2,3% в "черную пятницу", благодаря тому, что потребители ждали скидок до традиционных дней больших покупок, несмотря на то, что предложения начинаются еще в октябре.

Adobe Analytics, которая измеряет электронную торговлю путем анализа транзакций на веб-сайтах, имеет доступ к данным о покупках в 85% из 100 крупнейших интернет-магазинов в США. Он прогнозировал, что продажи в "черную пятницу" вырастут лишь на 1%.

Adobe ожидает, что Киберпонедельник снова станет крупнейшим днем онлайн-покупок в сезоне, что принесет $11,2 млрд расходов.

Напомним, что в Еврозоне инфляция обновила рекорд. Цены подскочили более чем на 10%.