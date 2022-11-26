Онлайн-продажі у США в "чорну п'ятницю" досягли рекордних $9 млрд

Споживачі США витратили рекордні $9,12 млрд під час онлайн-покупок на "чорну п'ятницю" в 2023 році.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на Adobe Analytics, яке вимірює електронну комерцію шляхом аналізу транзакцій на вебсайтах.

Так, незважаючи на високу інфляцію, американські споживачі змогли придбати товари за великими знижками, від смартфонів до іграшок.

Як повідомляє Adobe Analytics, онлайн-витрати зросли на 2,3% у "чорну п'ятницю", завдяки тому, що споживачі чекали знижок до традиційних днів великих покупок, незважаючи на те, що пропозиції починаються ще у жовтні.

Adobe Analytics, яка вимірює електронну торгівлю шляхом аналізу транзакцій на веб-сайтах, має доступ до даних про покупки у 85% зі 100 найбільших інтернет-магазинів у США. Він прогнозував, що продажі у "чорну п'ятницю" зростуть лише на 1%.

Adobe очікує, що Кіберпонеділок знову стане найбільшим днем онлайн-покупок у сезоні, що принесе $11,2 млрд витрат.

Нагадаємо, що у Єврозоні інфляція оновила рекорд. Ціни підскочили більш як на 10%.