Токсический Vici: литовский бренд, работающий в России, завозит в Украину ядовитые морепродукты.

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Против литовского бренда Viciunaj Group могут быть введены европейские санкции. Несмотря на обещания, этот производитель так и не вышел из российского рынка, платит налоги в бюджет страны-агрессора и косвенно финансирует войну против Украины. А его владелец – мэр литовского города Каунас Висвалдас Матиошайтис – не видит в своих действиях ничего плохого и собирается баллотироваться на очередной срок.

Недавно литовский бренд VICI в очередной раз стал фигурантом скандала. Компания «Вичюнай груп» отправила на украинский рынок китайские морепродукты, которые не смогла ввезти на свою родину, поскольку согласно европейским нормам они оказались опасными для здоровья из-за «превышения допустимого уровня кадмия». Об опасном грузе, конечным получателем которого значится VICIUNAIUKRAINA, украинским сотрудникам Госпотребслужбы сообщили официальным письмом их литовские коллеги.

Известный литовский журналист и великий друг Украины Андрюс Тапинас, несколько раз в течение последнего года организовывавший масштабное собрание на технику для ВСУ (в том числе и на первый «народный Байрактар»), уже отреагировал на инцидент на своей странице в Facebook .

«СМИ сообщают, что принадлежащая мэру Каунаса компания экспортировала в Украину 8 тонн морепродуктов, загрязненных опасным для здоровья кадмием, еще 14 тонн задержали в Литве. Ни один писатель такого не придумает – мэр второго города везет ядовитые крабовые палочки в свою страну и воюющую. Я бы понял, если бы их вывезли в Россию, тогда он был бы герой», - написал журналист.

Андрюс Тапинас не впервые пишет о «Вечунай групп». Он проводит последовательную гражданскую кампанию, направленную на стимулирование к полному выходу с российского рынка одного из крупнейших литовских товаропроизводителей – «Viciunaj group». Этот производитель крабовых палочек и морепродуктов под брендом VICI несколько раз обещал продать свой завод в Советской (бывший Тильзит) Калининградской области, выставляя конечным сроком то начало, то конец лета 2022 года. В украинских СМИ еще осенью появился подсчет того, сколько раз VICI ввели в заблуждение публику: не менее 10, при этом поставляя свою продукцию на оккупированные – даже после 24 февраля – украинские территории.

Противодействие бизнес-коллаборанту Тапинас начал еще в марте – с организации митинга возле муниципалитета Каунаса с лозунгами «Господи, ваша рубашка в крови». Выбор места акции был не случаен, ведь фактическим владельцем «Вичюнай груп» является именно глава этого второго по величине литовского города Висвалдас Матийошайтис.

Висвалдас Матийошайтис, фактический владелец "Вичюнай групп"

Также Андрюс Тапинас и его (и Украины) друзья сообщали о возобновлении поставок сырья на завод в Советске, что, по словам «Вичюнай груп», было требованием потенциальных покупателей предприятия (таких якобы оказалось 5, однако за почти год войны ни одного из них даже не было названо ). Тогда общественность обратила внимание на совпадение во времени возобновления поставок сырья, которое закупается в том числе и у «Российской рыбопромышленной корпорации», принадлежащей Глебу Франко – зятю скандального «кошелька путина» Геннадия Тимченко , с введением Литвой дополнительных проверок «калининградского транзита»: они могли и «прекращены», по словам «Вечунай груп» поставки для ее завода в Кенингсбегщине. Кроме того, упоминались и попытки компании удержаться на российском рынке или даже расширить перечень своих брендов на нем, и поставки ею продукции в так называемый « кремлевский буфет», и кредитование российскими банками уже в 2022 году, и награды от российской власти, и пребывание продукции. VICI в « топах» любимых продуктов россиян, и постоянно опровергаемая свежими фото ложь об отсутствии поставок продукции на оккупированные украинские территории, и подозрения в махинациях с деньгами ЕС, а также подозрения в попытках «взять в аренду метр государственной границы» (Советск находится на границе Калининградщины с Литвой, а завод VICI – менее чем в двух километрах от пограничного моста) для помощи россиянам в обходе санкций.

В свою очередь, от Висвалдаса Матийошайтиса требовали ответы как на вопросы по неблаговидному поведению «Вечунай групп», так и на более «личные» вопросы к нему как к политику и хозяйственнику. В частности, и относительно его связей с людьми из ближайшего окружения кремлевского диктатора и с пророссийскими литовскими политиками, и коррупционных и земельных скандалов в каунасской мэрии, и подозрительной смерти бывшей жены, и насыщенности избирательного списка партии «Единый Каунас» представителями семьи. Которые, кстати, как, в частности, номинальный глава «Вичюнай групп» – сын каунасского руководителя – Дайнюс Матиошайтис также постоянно подлавывались журналистами на лжи о скором выходе компании с российского рынка.

Не последнюю скрипку в этом оркестре играли и другие известные в Литве друзья Украины. Так литовский стендап-комик украинского происхождения Олег Шураев не забывает вспоминать мэра Каунаса в своих выступлениях и периодически звонить по телефону в приемную его сына с вопросом: когда все-таки VICI покинут российский рынок (делает он это в промежутках между поездками в Украину с грузами помощи для наших) бойцов и переселенцев). А известный литовский журналист и старший аналитик Вильнюсского Института анализа политики Мариус Лауриновичюс, который и к российскому полномасштабному вторжению в Украину обращал внимание на неблаговидное поведение «Вичюнай груп», несколько месяцев назад опубликовал большую статью о возможных связях. мэра Каунаса ответить на вопрос о наличии таких контактов. Никакого ответа он не дождался.

Недавно появилась и перспектива затрагивания «Вичунай груп» выхода с российского рынка на европейский уровень. Председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы, бывший посол этой страны в США Жигимантас Павильонис заявил: считаю, что кредит доверия общества к компании, которая почти год не может определиться, справедливо ли морально работать в России, поднимая ее экономику и помогая убийствам украинцев, уже исчерпано. И, возможно, полагая, что введение против компании исключительно литовских санкций будет блокироваться многочисленными приспешниками мэра одного из крупнейших городов страны, решил поставить вопрос о введении против нее санкций Евросоюза. Что в свою очередь станет и мощным сигналом для другого путинферштеерского бизнеса.

Несмотря на попытки оппонентов организовать против него несуразную информкампанию Андрюс Тапинас не только не прекратил помогать Украине в том числе и в вопросе избавления российского бюджета налоговых поступлений от «Вечунай груп» (по ряду подсчетов компания ежедневно перечисляла туда сумму, равную стоимости двух 40-ракетных). пакетов» для РСЗО «Град», которыми россияне также ежедневно обстреливают Херсон или Очаков). Он еще и решил организовать компанию, направленную на то, чтобы помешать Висвалдасу Матийошатису переизбраться на третий мэрский срок. А значит и сделать еще одно полезное для Украины дело – лишить едва ли не главного литовского путинофила влияния на большой город и трибуны, с которой он может продвигать российские нарративы (хотя бы о бизнесе вне политики).

Следует заметить, что поднятая литовцами «волна» поддерживается и в Украине. У нас также, как и в Литве, неравнодушные граждане оклеивали продукцию VICI информационными стикерами о нежелании компании выходить с российского рынка. А журналисты опубликовали исследование и о явно порожденном кадебистским прошлым убеждении Матиошайтиса в победе россии, и о его сходстве с представителями внутриукраинских пророссийских сил (одна из таких статей называлась « Литовский медведчук», хотя последние расследования балтийских журналистов о коррупционных действиях семьи). внушают мнения о том, что его можно назвать и местным Януковичем). Вопросы украинские журналисты уже начали задавать и представителям власти, в том числе и антикоррупционной инфраструктуры. Будем надеяться, что это стимулирует украинские власти применить к коллаборантскому бизнесу санкции раньше, чем это сделает ЕС. Или раньше, чем «Вечунай груп» «зашкварится» с пожеланиями российским «чмобикам», как это случилось с « Бондюэлем», или крабовые палочки VICI найдут в их пайках, как это случилось с чипсами Lay's.

Украинское общество иногда упрекает свою власть, что, требуя от западных партнеров вводить санкции против российских олигархов, она не спешит делать это сама. Однако и наше общество иногда заставляет удивляться искренним друзьям Украины на Западе терпением международных компаний, которые не только помогают стране-агрессору, но и относятся к украинцам как к людям второго сорта, пытаясь «спихнуть» им ядовитый неликвид, который отказывается принимать Европа. И если в странах «старой» Европы это еще не артикулируется громко, то «новые» европейцы, которые, как и мы, испытывали на своей шее давление российского сапога, уже иногда удивляются присутствию на полках наших магазинов продукции брендов-коллаборантов. Это ведь означает, что кто-то из нас ее покупает, финансируя тем самым российскую армию.