Литовская Viči временно восстанавливает производство в России

Литовская группа компаний Vičiūnai Group, известная в Украине как производитель продуктов Viči, до конца лета намерена выбрать покупателя и продать весь пакет бизнеса в России. Но до начала осени КГ будет поддерживать работу своего завода в Калининградской области.

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Об этом сообщила пресс-служба Vičiūnai Group.

Компания поэтапно готовится к выходу и РФ. В начале марта Vičiūnai Group прекратила инвестиции в сфере производства, логистики, торговли, на завод в Калининградской области не поставляется никакого сырья. В мае компания составила список потенциальных покупателей.

Отмечается, что все они готовы приобрести только рабочий бизнес, поэтому завод Vičiūnai Group в РФ продолжает работать.

"Поставка сырья зависит от сезонов рыболовства, и если мы не будем покупать необходимую продукцию сейчас, новому владельцу придется ждать несколько месяцев, чтобы пополнить склады и перезапустить производство. Зная это, покупатели хотят подстраховаться и получить функционирующую компанию", – объяснил член правления Vičiūnai Group Дайнюс Матиошайтис.

В компании акцентировали, что решили выполнить желание потенциальных покупателей, потому что хотят как можно быстрее продать бизнес в РФ.

При этом вся продукция Vičiūnai Group в Литве или Украине, производится на заводах, расположенных в странах Европейского Союза.

Напомним, ранее американская корпорация McDonald's решила продать свой бизнес в России. В марте McDonald's закрыл все свои 850 ресторанов на территории России из-за вторжения российских войск в Украину.