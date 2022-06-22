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Литовська Viči тимчасово відновлює виробництво у Росії
Литовська група компаній Vičiūnai Group, відома в Україні як виробник продуктів Viči, має намір вибрати покупця до кінця літа і продати весь пакет бізнесу в Росії. Але до початку осені КМ підтримуватиме роботу свого заводу в Калінінградській області.
Про це повідомляє пресслужба Vičiūnai Group.
Компанія поетапно готується до виходу та РФ. На початку березня Vičiūnai Group припинила інвестиції у сфері виробництва, логістики, торгівлі, на завод у Калінінградській області не поставляється жодної сировини. У травні компанія склала перелік потенційних покупців.
Зазначається, що всі вони готові придбати тільки робочий бізнес, тому завод Vičiūnai Group в РФ продовжує працювати.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Постачання сировини залежить від сезонів рибальства, і якщо ми не купуватимемо необхідну продукцію зараз, новому власнику доведеться чекати кілька місяців, щоб поповнити склади та перезапустити виробництво. Знаючи це, покупці хочуть підстрахуватися та отримати функціонувальну компанію", – пояснив член правління Vičiūnai Group Дайнюс Матіошайтіс.
У компанії акцентували, що вирішили виконати бажання потенційних покупців, бо хочуть якнайшвидше продати бізнес у РФ.
При цьому вся продукція Vičiūnai Group у Литві чи Україні виробляється на заводах, розташованих у країнах Європейського Союзу.
Нагадаємо, раніше американська корпорація McDonald's вирішила продати свій бізнес у Росії. У березні McDonald's закрив усі свої 850 ресторанів на території Росії через вторгнення російських військ до України.