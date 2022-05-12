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Ввоз техники и электроники в Украину из-за войны упал вдвое
С начала войны импорт электроники в Украину упал на 50%, а ритейлеры прогнозируют нехватку недорогой техники, сообщает Forbes. К примеру, маркетинг-директор "Алло" Артур Матковский, ожидает дефицита смартфонов OPPO и vivo, планшетов, Wi-Fi-роутеров, бюджетных ноутбуков, дронов и аккумуляторов.
Сеть магазинов "Фокстрот" в марте вообще получила тяжелый удар – в Гостомеле сгорел состав ритейлера, уничтожены техники на 600 млн грн. Сейчас компания распродает остатки продукции. Некоторые модели смартфонов, планшетов, ноутбуков и павербанков в магазинах сети заканчиваются.
Похожая ситуация и у других украинских ритейлеров техники и электроники в Украине. Спрос на электронику растет, но предложение не успевает: с началом полномасштабной войны волонтеры и военные скупили бюджетные планшеты, смартфоны, зарядные устройства, дроны и другую электронику.
Ритейлеры и дистрибуторы потеряли товарные запасы из-за войны войны. Кроме "Фокстрота", пострадал Eldorado – некоторые склады на востоке Украины в компании разграблены. К тому же импортировать новую технику стало гораздо труднее.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Дело в том, что порты, через которые в Украину завозили технику из Китая, закрыто. А авиатранспорт не работает.