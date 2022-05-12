Ввезення техніки й електроніки до України через війну впало вдвічі

З початку війни імпорт електроніки до України впав на 50%, а ритейлери прогнозують нестачу недорогої техніки, повідомляє Forbes. Приміром, маркетинг-директор "Алло" Артур Матковський, очікує дефіциту смартфонів OPPO та vivo, планшетів, Wi-Fi-роутерів, бюджетних ноутбуків, дронів та акумуляторів.

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Мережа магазинів "Фокстрот" у березні взагалі зазнала важкого удару – у Гостомелі згорів склад ритейлера, знищено техніки на 600 млн грн. Зараз же компанія розпродає залишки продукції. Деякі моделі смартфонів, планшетів, ноутбуків та павербанків у магазинах мережі закінчуються.

Схожа ситуація і в інших українських ритейлерів техніки й електроніки в Україні. Попит на електроніку росте, але пропозиція не встигає: з початком повномасштабної війни волонтери та військові скупили бюджетні планшети, смартфони, зарядні пристрої, дрони й іншу електроніку.

Ритейлери ж та дистрибутори втратили товарні запаси через війну. Крім "Фокстроту", постраждав Eldorado – деякі склади на сході України у компанії розграбовано. До того ж імпортувати нову техніку стало значно складніше.

Справа у тому, що порти, через які в Україну завозили техніку з Китаю, закрито. А авіатранспорт не функціонує.