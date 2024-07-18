Иностранному работнику придется платить от 35 тыс. грн, поэтому выгоднее искать персонал в Украине – HR "Кернел"

Несмотря на кадровый голод в Украине в условиях полномасштабной войны, агропромхолдинг "Кернел" не нанимает иностранных работников. По нормам действующего законодательства, заработная плата одного иностранного специалиста будет составлять не менее 35 тыс. грн в месяц, поэтому выгоднее нанимать и обучать украинцев. Об этом рассказала руководитель маркетинга и коммуникаций холдинга Наталья Теряхина в комментарии для Delo.ua.

Она поясняет, что низкоквалифицированные работники из стран Средней Азии должны получать не менее 35 тыс. грн. в месяц, учитывая все налоги и вычеты. Оплата квалифицированных специалистов из стран ЕС без языкового барьера может стоить еще дороже. В дополнение, адаптация иностранцев к Украине и их дополнительная подготовка требует дополнительного времени и средств, поэтому суммарные расходы работодателя могут быть еще выше.

Обучение украинцев для работы как в сельском хозяйстве, так и в переработке масла, не является новым для холдинга. В качестве примера — запуск в 2024 году Староконстантиновского МЭЗ, одного из крупнейших маслоэкстракционных заводов Европы. Штат предприятия состоит из украинцев. Их подготовку проводили отечественные специалисты, поскольку Украина является крупнейшим производителем подсолнечного масла и имеет существенную экспертизу в производстве этого продукта, добавляет Наталья Теряхина.

Также холдинг не пользуется услугами аутсорс-компаний, предоставляющих персонал для сезонных работ. В условиях войны холдинг просто перестал увольнять большинство сезонных работников, они постоянно находятся в штате группы компаний. Единственное исключение – сезонные охранники, которых "Кернел" набирает для выполнения периодических задач, но и их отбирает HR-департамент холдинга.

"Мы пробовали в течение последних двух лет привлекать рекрутинговые компании, но у нас не было положительного опыта. Обычно полностью вакансии они закрыть не могут, персонал не соответствует заявленному уровню. Иногда такие работники злоупотребляют алкоголем, тогда как у нас это запрещено. Эффективно закрываем вакансии только собственными силами", — рассказала Наталья Теряхина.