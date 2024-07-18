Іноземному працівнику доведеться платити від 35 тис. грн, тож вигідніше шукати персонал в Україні - HR "Кернел"

Попри кадровий голод в Україні в умовах повномасштабної війни, агропромхолдинг “Кернел” не наймає іноземних працівників. За нормами чинного законодавства, заробітна плата одного іноземного спеціаліста складатиме не менше 35 тис. грн на місяць, тому вигідніше наймати та навчати українців. Про це розповіла керівник з маркетингу та комунікацій холдингу Наталія Теряхіна у коментарі для Delo.ua.

Вона пояснює, що низькокваліфіковані працівники з країн Середньої Азії мають отримувати не менше 35 тис. грн на місяць, враховуючи всі податки та відрахування. Оплата кваліфікованих фахівців із країн ЄС без мовного бар'єру може коштувати ще дорожче. На додачу, адаптація іноземців до України та додаткова підготовка потребує додаткового часу та коштів, тож сумарні витрати працедавця можуть бути ще більшими.

Навчання українців для роботи як в сільському господарстві, так і в переробці олії, не є чимось новим для холдингу. Як приклад - запуск у 2024 роц і Старокостянтинівського ОЕЗ, одного з найбільших олієекстракційних заводів Європи. Штат підприємства складається з українців. Їхню підготовку проводили вітчизняні фахівці, оскільки Україна є найбільшим виробником соняшникової олії і має суттєву експертизу в виробництві цього продукту, додає Наталія Теряхіна.

Також холдинг не користується послугами аутсорс-компаній, котрі надають персонал для сезонних робіт. В умовах війни холдинг просто перестав звільняти більшість сезонних працівників, вони постійно знаходяться в штаті групи компаній. Єдине виключення - сезонні охоронці, котрих "Кернел" набирає для виконання періодичних задач, але і їх відбирає HR-департамент холдингу.

"Ми пробували протягом останніх двох років залучати рекрутингові компанії, але в нас не було позитивного досвіду. Зазвичай, повністю вакансії вони закрити не можуть, персонал не відповідає заявленому рівню. Інколи такі працівники зловживають алкоголем, тоді як в нас це заборонено. Ефективно закриваємо вакансії лише власними силами", - пояснює Наталія Теряхіна.