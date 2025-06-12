Медицина без иллюзий: какой была стажировка ученицы КМDШ в клинике детской стоматологии Дубновой

Что значит быть частью медицинской команды? Чем живет клиника, которая каждый день принимает десятки маленьких пациентов, лечит, утоляет их боль и успокаивает? Старшеклассница Айлан узнала об этом на собственном опыте. В течение нескольких дней она наблюдала за работой команды детской стоматологии и погружалась в ее процессы. Девушка увидела, как медицина сочетает профессионализм, ответственность и заботу.

Стажировку в Клинике Дубновой для Детей организовала сеть частных школ КМДШ Всесвіт, где учится школьница. Практика в ведущих украинских компаниях – от архитектурных бюро до судов – помогает детям осознать суть профессий и выяснить, кем они хотят быть на самом деле. Для Айлан стажировка стала точкой опоры, после которой желание карьеры в медицинской сфере превратилось в сознательное стремление.

Профессионализм и терпение

Хотя Айлан и не всегда мечтала стать медиком, именно эта отрасль в последнее время вызывала у нее искренний интерес. Поэтому на практику она сознательно выбрала детскую стоматологию и сразу попала в ритм живого, четко организованного процесса. В клинике все работало как единый механизм: администраторы, ассистенты, врачи, технический персонал – каждый выполнял свою роль с точностью и заботой. Каждый этап – от записи до стерилизации инструментов – был продуман до деталей.

Айлан увидела медицину не в книгах, а в реальной жизни изнутри, сквозь ежедневную рутину клиники. В один из дней она наблюдала за тем, как врач вместе с ассистентом принимают пациентов, успокаивают малышей, объясняют родителям каждый шаг. В другой — окунулась в стерилизационный блок, где каждое движение точное, и ни один этап не может быть пропущен. Ее заинтересовала и рецепция: как формируется расписание, как администратор справляется с десятками запросов и одновременно находит время для улыбки каждому посетителю.

Фото: КМДШ

«Все это время Айлан была частью нашей команды. Она наблюдала, задавала вопросы, анализировала, и делала это с таким искренним интересом, что мы почувствовали: перед нами будущая коллега», — хвалят девушку сотрудники клиники.

Каждый день старшеклассница вела заметки. Фиксировала, что удивило, что вызвало вопрос, что заставило задуматься. Наблюдала за врачами разных направлений, отмечала, что у каждого есть свой подход. И даже попробовала себя в качестве административного ассистента.

Больше всего ее поразили особенности работы с маленькими пациентами — как помочь детям преодолеть страх, как важно не только лечить, но и поддерживать, как вести себя в стрессовых ситуациях. «Я поняла, сколько терпения нужно для коммуникации с клиентами, особенно с детьми. Но мое представление о медицине не очень изменилось, потому что я представляла себе нечто похожее», – рассказывает Айлан.

За время в клинике Айлан увидела медицину такой, как она есть ежедневно. Обычные рабочие смены с десятками решений в минуту. Пациенты, которые боятся и нуждаются в аккуратном отношении. Терпение и, конечно, отточенные профессиональные навыки. «Мне понравилось все, но больше всего – комфортная атмосфера. Мне показывали все работы врачей, поэтому за время стажировки я открыла много нового. Быть частью команды клиники даже на короткое время очень круто», — говорит ученица.

Команда стоматологии также тепло отзывается о стажерке. «Нас поразили взрослость Айлан, ее внимание, деликатность и такт в обращении с маленькими пациентами. Она очень тонко чувствует, где нужно быть незаметной, а где проявить инициативу. Мы верим, что девушка вернется в эту сферу уже в белом халате. И это будет наша маленькая победа», – делятся в клинике.

И это не просто предположение. Школьница начала говорить о медицине не как о мечте, а как о вполне конкретной цели. «Я поняла, насколько это важна работа, в ней не обойтись без высокого уровня профессионализма. Хотя стоматология не моя цель, я убедилась, что хотела бы связать свое будущее с медицинской сферой», — рассказывает Айлан.

Общая ответственность бизнеса и образования

В Клинике Дубновой для Детей убеждены, что стажировка выходит за пределы просто «экскурсии».

«Мы поддержали инициативу КМДШ, поскольку верим в смысл опыта. Мы хотим, чтобы дети выбирали медицину сознательно. Чтобы не боялись сложностей, понимали ответственность и видели, что это профессия, в которой ты растешь каждый день. Для нас стажировка способ делиться. Передавать опыт, вдохновлять, запускать процесс внутреннего роста у ребенка. Это вроде бы немного коснуться будущего и дать ему толчок», — говорит операционный директор, координатор стажировки в Клинике Дубновой для Детей Аня Соловьева.

Такую же позицию имеет и КМДШ. В школе подчеркивают, что дать ребенку возможность пройти путь от интереса к осознанному выбору профессии — одна из главных задач современного образования.

Мы стремимся, чтобы наши ученики имели возможность увидеть профессии вживую, с настоящими специалистами, в их настоящей рабочей среде. Образование всегда должно выходить за пределы класса и этому должен способствовать бизнес. Партнерство между образовательными учреждениями и компаниями работает на обоих: дети получают шанс понять, кем хотят быть, а компании могут инвестировать в будущее своего сектора еще на этапе первого прикосновения. Это об общей ответственности за то, кем вырастут наши дети. Владимир Козленко Основатель КМДШ Всесвіт

Узнайте больше о том, как школьники КМДШ Всесвіт открывают для себя профессиональный мир – читайте другие истории стажировок в спецпроекте «Навчання для життя».