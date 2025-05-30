Учились планировать отдельный мир: как прошла стажировка школьников КМDШ в архитектурном бюро GHK Project

Старшеклассница Вера всегда чувствовала, что в будущем хочет творческую работу. Рисовать, воображать, изменять пространство вокруг себя. Стажировка в архитектурном бюро показала, как ее желание творить может совмещаться с реальной профессией. Вместе со специалистами она чертила план двухкомнатной квартиры, искала идеи для будущей отделки, планировала пространство, которое должно было стать чьим-то домом. Школьница увидела – дизайн интерьера не только о цветовой гармонии, но и об ответственности за чужой комфорт.

Практика в GHK Project прошла в рамках программы профессионального погружения, которую сеть частных школ КМДШ Всесвіт внедряет для учащихся 9-10 классов. Благодаря проекту воспитанники школы могут прикоснуться к разным отраслям в ведущих украинских компаниях и определиться с будущей карьерой. Рассказываем, как стажировка превратила интерес Веры к дизайну и архитектуре в уверенность идти єтим путем.

Планировка квартиры и мудборд

Задача, над которой работала Вера, казалась простой только на словах: спланировать двухкомнатную квартиру. Сразу стало ясно, что это сложный процесс, для которого только творчества недостаточно – нужна также логика и внимание к мельчайшим деталям. Впрочем, девушка была готова к этому. «Мои ожидания от профессии оправдались – я не ошиблась, что здесь понадобится не только хороший вкус, но и математика», – говорит ученица.

Вместе с командой бюро школьники рисовали планировку жилья на бумаге, а затем переносили чертеж в цифровую плоскость. Дети учились делать пространство функциональным и зонировать его в соответствии с потребностями воображаемых жителей. В этом деле каждый сантиметр имел значение. «Самым сложным для меня оказалось масштабирование. Это действительно трудная задача, особенно для тех, кто не очень дружит с точными науками», – делится Вера.

Фото: КМДШ

Преодолеть трудности на каждом из этапов стажерам помогали специалисты компании. «Нам давали задания, но не оставляли самих. Работники советовали, объясняли, как лучше. Было видно, что им действительно важно показать, как все работает. Их любовь и внимательность к делу были ощутимы во всем», – вспоминает старшеклассница.

Школьники по-разному подходили к решению задач, а один из них даже пытался обобщенно проанализировать экономическую составляющую проекта. Отдельной задачей стажеров стало создание moodboard – коллажа для формирования стиля и настроения будущего интерьера.

Для Веры это стало самой интересной частью стажировки: ей очень понравилось обдумывать дизайн, подбирать фактуры, цвета, визуальные референсы, представлять, какой может быть стені, мебель и так далее.

Практика продолжалась несколько дней, все время учащиеся работали над собственными разработками. Они возвращались домой уставшими, но довольными. «В конце каждого дня стажировки я выходила из офиса с улыбкой, а собираясь с утра, радовалась идти работать именно туда», – рассказывает девушка.

После стажировки школьница стала обращать внимание на интерьеры в разных заведениях и обдумывать детали: свет, цвет, расположение мебели. Теперь она более ясно представляет, что можно было бы изменить в собственной комнате и в общем в квартире. А еще понимает, как планировать свой дом мечты – с панорамными окнами, светлыми стенами, кухней с барной стойкой и вазонами.

«Я рада, что попробовала себя в этой профессии и лучше ее поняла. Я осознала, что эта работа не просто о создании дизайна интерьера, а о планировании отдельного мирка, последующих моментов и воспоминаний для людей, их особого уголка. После стажировки я каждый день думаю о будущем в этой сфере», - признается Вера.

Выбор профессии должен быть осознанным

Стажировка познакомила учащихся с новой профессией и погрузила их в реальные процессы. Такой опыт не менее важен и для самих компаний, таким образом инвестирующих в будущее отрасли. Об этом говорят и менторы стажировки, и представители школы.

Главный дизайнер проектов GHK Project Максим Антоненко отмечает: в компании поддержали инициативу КМДШ, потому что стремятся показать школьникам не только творческую, но и прикладную, часто незаметную составляющую архитектуры и дизайна, со всеми ее нюансами и вызовами.

Когда ученик выбирает будущую профессию, он не должен делать выбор наугад. К сожалению, сегодня большинство профессий – в том числе архитектора или дизайнера интерьера – выбираются школьниками именно так. Из-за отсутствия понимания, что будет после вуза, многие даже не заканчивают обучение. А из-за огромной разницы между тем, чему учат, и тем, что требует реальная работа, молодые люди теряют интерес к профессии. Недопустимо проучиться шесть лет, а затем на первой работе разочароваться в собственном выборе Максим Антоненко Главный дизайнер проектов GHK Project

По его словам, стажировка – важный опыт в любом случае. Хорошо, когда ребенок проявляет способность к профессии. Но даже если поймет, что эта работа не для него – зато не сделает выбор, о котором будет сожалеть в будущем.

Ценность подобного подхода подчеркивает и основатель КМДШ Всесвіт Владимир Козленко.

Школа должна в том числе готовить к жизни, а этого невозможно добиться без реального опыта. Поэтому мы создали программу стажировок, чтобы дать детям шанс увидеть профессию, понять ее сложность и смысл. Ведь мы не хотим, чтобы наши выпускники тратили годы на специальность, которая окажется им чужой. Бизнес в этой модели становится почти соавтором будущего. Дети получают ценное осознание, а компании - шанс сформировать культуру профессии. Это настоящая инвестиция в человеческий капитал Владимир Козленко Основатель КМДШ Всесвіт

Узнайте больше о том, как школьники КМДШ Всесвіт открывают для себя профессиональный мир – читайте другие истории стажировок в спецпроекте «Навчання для життя».