Навчались планувати окремий світ: як пройшло стажування школярів КМDШ в архітектурному бюро GHK Project

Старшокласниця Віра завжди відчувала, що в майбутньому хоче творчу роботу. Малювати, уявляти, змінювати простір довкола себе. Стажування в архітектурному бюро показало, як її бажання творити може поєднуватись з реальною професією. Разом із фахівцями вона креслила план двокімнатної квартири, шукала ідеї для майбутнього оздоблення, планувала простір, який мав стати чиїмось домом. Дівчина побачила – дизайн інтер'єру не лише про гармонію кольорів, а й про відповідальність за чужий комфорт.

Практика в GHK Project відбулася в межах програми професійного занурення, яку мережа приватних шкіл КМДШ Всесвіт впроваджує для учнів 9-10 класів. Завдяки проєкту вихованці школи мають можливість доторкнутися до різних галузей у провідних українських компаніях та визначитися з майбутньою кар'єрою. Розповідаємо, як стажування перетворило інтерес Віри до дизайну та архітектури на впевненість йти цим шляхом.

Планування квартири та мудборд

Завдання, над яким працювала Віра, здавалося простим лише на словах: спланувати двокімнатну квартиру. Одразу стало зрозуміло, що це складний процес, для якого творчості недостатньо – потрібні також логіка та увага до найдрібніших деталей. Втім, дівчина була до цього готова. «Мої очікування від професії справдились – я не помилилась, що тут знадобиться не лише гарний смак, але й математика», – каже учениця.

Разом із командою бюро школярі малювали планування житла на папері, а потім переносили креслення у цифрову площину. Діти вчилися робити простір функціональним та зонувати його відповідно до потреб уявних мешканців. У цій справі кожен сантиметр мав значення. «Найскладнішим для мене виявилось масштабування. Це дійсно важка задача, особливо для тих, хто не дуже дружить із точними науками», – ділиться Віра.

Фото: КМДШ

Подолати труднощі на кожному з етапів стажистам допомагали фахівці компанії. «Нам давали завдання, але не лишали самих. Працівники радили, пояснювали, як краще. Було помітно, що їм справді важливо показати, як усе працює. Їхня любов та уважність до справи була відчутна в усьому», – згадує старшокласниця.

Школярі по-різному підходили до вирішення задач, а один з них навіть намагався узагальнено проаналізувати економічну складову проєкту. Окремим завданням для стажистів стало створення moodboard – колажу для формування стилю та настрою майбутнього інтер'єру.

Для Віри це стало найцікавішою частиною стажування: їй дуже сподобалося обмірковувати дизайн, підбирати фактури, кольори, візуальні референси, уявляти, якими можуть бути стіни, меблі тощо.

Практика тривала кілька днів, увесь час учні працювали над власними розробками. Вони поверталися додому втомленими, але задоволеними. «Наприкінці кожного дня стажування я виходила з офісу з усмішкою, а збираючись туди зранку, раділа йти працювати саме туди», – розповідає дівчина.

Фото: КМДШ Фото: КМДШ Фото: КМДШ

Після стажування школярка почала звертати увагу на інтер’єри у різних закладах та розмірковувати про деталі: світло, кольори, розташування меблів. Тепер вона чіткіше уявляє, що можна було б змінити у власній кімнаті та загалом у квартирі. А ще має розуміння, як планувати свій будинок мрії – з панорамними вікнами, світлими стінами, кухнею з барною стійкою та вазонами.

«Я рада, що спробувала себе в цій професії та краще її зрозуміла. Я усвідомила, що ця робота не просто про створення дизайну інтерʼєру, а про планування окремого маленького світу, наступних моментів та спогадів для людей, їх особливого куточка. Після стажування я кожен день думаю про майбутнє в цій сфері», – зізнається Віра.

Вибір професії має бути усвідомленим

Стажування познайомило учнів із новою професією та занурило їх у реальні процеси. Такий досвід не менш важливий і для самих компаній, які таким чином інвестують у майбутнє галузі. Про це говорять і ментори стажування, і представники школи.

Головний дизайнер проєктів GHK Project Максим Антоненко зазначає: у компанії підтримали ініціативу КМДШ, бо прагнуть показати школярам не лише творчу, а й прикладну, часто непомітну складову архітектури й дизайну, з усіма її нюансами та викликами.

Коли учень обирає майбутню професію, він не має робити вибір навмання. На жаль, сьогодні більшість професій – у тому числі архітектора чи дизайнера інтер'єру – обираються школярами саме так. Через відсутність розуміння, що буде після ВНЗ, багато хто навіть не закінчує навчання. А внаслідок величезної різниці між тим, чого вчать, і тим, що вимагає реальна робота, молоді люди втрачають інтерес до професії. Неприпустимо провчитись шість років, а потім на першій роботі розчаруватись у власному виборі Максим Антоненко Головний дизайнер проєктів GHK Project

За його словами, стажування – важливий досвід у будь-якому випадку. Добре, коли дитина виявляє хист до професії. Але навіть якщо зрозуміє, що ця робота не для неї – не зробить вибір, через який буде жалкувати в майбутньому.

Цінність подібного підходу підкреслює і засновник КМДШ Всесвіт Володимир Козленко.

Школа має в тому числі готувати до життя, а цього неможливо досягти без реального досвіду. Тому ми створили програму стажувань — щоб дати дітям шанс побачити професію, зрозуміти її складність і сенс. Адже ми не хочемо, щоб наші випускники витрачали роки на спеціальність, яка виявиться їм чужою. Бізнес у цій моделі стає майже співавтором майбутнього. Діти отримують цінне усвідомлення, а компанії – шанс сформувати культуру професії. Це справжня інвестиція в людський капітал Володимир Козленко Засновник КМДШ Всесвіт

Дізнайтесь більше про те, як школярі КМДШ Всесвіт відкривають для себе професійний світ – читайте інші історії стажувань у спецпроєкті «Навчання для життя».