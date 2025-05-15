Там, де створюють добро: учні КМDШ пройшли стажування у Klitschko Foundation

Старшокласник Марк йшов на стажування у Klitschko Foundation без особливих очікувань. Просто подивитись, як працює благодійність. Але вже в перший день зрозумів: це не просто про збори грошей. Це про ідеї, натхнення, людей і щире бажання змінювати світ на краще. Тут кожен отримує шанс відчути себе частиною чогось важливого. Вже на другий день хлопець рахував бюджет реального проєкту, а потім обговорював майбутню програму фонду, а потім багато-багато іншого.

Школяр вчиться у мережі приватних шкіл КМДШ, а Klitschko Foundation – цьогорічний партнер школи. Заклад вже кілька років організовує для вихованців 9-10 класів стажування у провідних українських компаніях. Практика допомагає дітям краще зрозуміти різні професії та подумати, чим вони хотіли б займатися в майбутньому. Стажування у фонді не стало винятком та зблизька познайомило учнів із роботою благодійників. Розповідаємо про це далі.

Як працює благодійність

У перший день стажування Марк мовчки розглядав офіс Klitschko Foundation. Було трохи незвично: нові люди, незнайома атмосфера. Він не очікував чогось особливого, просто вирішив спробувати себе у суспільно корисній справі. А вже за кілька годин розмова з співробітниками перетворилась на жваву дискусію, а звичайне знайомство з командою – на щиру зацікавленість. «Вони поводилися, як велика родина. Жартували, підтримували один одного, допомагали, коли хтось не встигав. Це було дуже приємно спостерігати», – згадує хлопець.

Його однокласниця Анастасія з самого початку мала ширші плани на практику. «Мені було цікаво, як працює бізнес в Україні. А фонд дав можливість не лише заглянути за лаштунки управлінських процесів, а й розвивати навички лідерства, стратегічного мислення та командної роботи», – пояснює дівчина.

Фото: КМДШ

Стажування у благодійному фонді тривало тиждень, і кожен день мав власний тематичний фокус: проєктний менеджмент, комунікації, фандрайзинг та партнерство. Спочатку школярам пояснили, як працюють різні відділи, а вже потім запросили до реальних проєктів.

Команда невелика, тому учні працювали поруч із фахівцями — за одним столом, у відкритому діалозі. «Вони були готові ділитися досвідом, давати нам поради та керувати, в якому напрямку рухатися. Кожного ранку приходили в хорошому настрої, допомагали та працювали з нами на рівних. У майбутньому, якщо буду відкривати власний бізнес, обов'язково втілю це у роботі зі своєю командою», – розповідає Анастасія.

Фото: КМДШ

Підлітки працювали над практичними кейсами: планували проєкти, складали бюджети, виписували комунікаційні стратегії, створювали списки партнерів та стейкхолдерів. «Наприклад, ми рахували витрати на закупівлю інвентаря. А ще нас залучали до майбутніх програм для дітей. Ми пропонували, як зробити їх ближчими до підлітків. Було круто розуміти, що наші ідеї можуть стати частиною реальних змін», – каже Марк.

До стажування школярі мали доволі загальне уявлення про благодійність, здебільшого як про збори коштів. Але тепер учні знають, що робота фондів тісно пов'язана зі складними організаційними процесами. «Це не лише «донати», але й організація подій, створення можливостей, яких людям бракує. Я радий, що в нас є такі організації», – зазначає хлопець.

Наостанок директорка Klitschko Foundation Ангеліна Осадча поділилася з учнями власним досвідом, як будувати сильну команду і досягати цілей. Це стало логічним завершенням насичених днів, протягом яких діти пройшли шлях від глядачів до учасників процесу.

«Було приємно працювати над реальними кейсами, зануритися у внутрішні процеси компанії й відчути як це – бути частиною великої справи. Після такого досвіду я зробила висновок, що робота може бути цікавою та надихаючою», – підсумовує Анастасія.

Фото: КМДШ Фото: КМДШ Фото: КМДШ Фото: КМДШ Фото: КМДШ

Схожі враження й у Марка. Він розповідає, що не лише спробував себе в новому середовищі, але й отримав практичні навички: навчився краще розподіляти задачі, будувати ефективну співпрацю та зрозумів важливість тімбілдінгу. «Ми працювали у багатьох сферах – завдяки цьому я тепер краще розумію, як працює бізнес. І навіть хотів би в майбутньому також організувати схожий благодійний фонд», – ділиться старшокласник.

Розвиток молоді – це розвиток країни

Стажування в Klitschko Foundation стало не просто навчальним проєктом, а глибоким особистим досвідом для школярів. Але його цінність виходить за межі учнівських зошитів. Це – про довіру, партнерство та майбутнє країни.

Ми в Klitschko Foundation завжди кажемо: великі зміни починаються з маленьких кроків. Стажування для школярів – це саме той крок. Ми побачили в цій ініціативі не просто можливість показати підліткам «як усе влаштовано», а шанс дати їм простір – пробувати, помилятися, знову пробувати і, все-таки, знайти себе Ангеліна Осадча Директорка Klitschko Foundation

За її словами, найсильніше враження справила щирість та активність школярів – вони приходили не просто «відбути» день, а хотіли розуміти: ставили запитання, пропонували власні ідеї.

«Такі ініціативи – це про довіру до молоді, до їхнього потенціалу, до того, що вони здатні брати на себе відповідальність і діяти. Ми віримо: коли молоді люди отримують можливість реалізувати себе в реальному середовищі – вони розквітають. А разом з ними розквітає наше суспільство», – впевнена Ангеліна Осадча.

Схожої думки дотримується і засновник КМДШ Володимир Козленко.

Майбутнє професійного середовища України залежить від того, наскільки ми сьогодні дамо дітям можливість доторкнутися до реального світу. Співпраця школи та бізнесу – це потужний інструмент формування компетентного, відповідального покоління. Дитина, яка один раз попрацювала над справжнім проєктом, отримує більше мотивації, ніж за десятки абстрактних уроків. Тож ми в КМДШ Всесвіт бачимо своє завдання не лише в тому, щоб навчити, а й у тому, щоб поєднувати світ знань із реальним життям Володимир Козленко Засновник КМДШ

Дізнайтесь більше про те, як школярі КМДШ Всесвіт відкривають для себе професійний світ – читайте інші історії стажувань у спецпроєкті «Навчання для життя».